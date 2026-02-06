Καλαφάτης: Δημιουργούμε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας στην αλυσίδα αξίας ημιαγωγών της Ευρώπης

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Η τεχνολογική καινοτομία αποκτά ολοένα και πιο σημαίνοντα ρόλο», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» με θέμα «HCCC Information Day» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Hellenic Chips Competence Centre.

«Γι’ αυτό και η ίδρυση – πριν από επτά μήνες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την HETiA – του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, αποτέλεσε μια σημαντική προσπάθεια να επενδύσουμε συστηματικά τις δυνάμεις μας στο πιο στρατηγικό κομμάτι της νέας ψηφιακής εποχής. Να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας που μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την καινοτομία και την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης», είπε ακόμη ο Υφυπουργός και συμπλήρωσε:

«Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δίκτυα επικοινωνίας μέχρι την υγεία, τις μεταφορές και την άμυνα. Εκεί εστιάζουν και οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Έργου Hellenic Chips Competence Centre με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη των εταιριών Ηλεκτρονικής και Chips στην Πατρίδα μας».

O κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει τις ανάγκες για στρατηγική πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), βασικοί πυλώνες των οποίων είναι: οι Ψηφιακές και οι Πράσινες Τεχνολογίες, οι Βιοτεχνολογίες και η Άμυνα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμμετάσχει ενεργά σ΄αυτές τις πρωτοβουλίες και προτεραιότητες».

Αναφερόμενος στις ελληνικές πρωτοβουλίες ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε: «Το παράδειγμα της σημερινής εκδήλωσης αποδεικνύει ότι μπορούμε. Μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στον κρίσιμο αυτό τομέα. Μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις ενισχύοντας το έργο κορυφαίων ερευνητικών κέντρων όπως ο Δημόκριτος, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ, φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε ν΄αποκτήσουμε εθνικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου, που είναι ήδη εδώ».

«Ταυτόχρονα», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των υποδομών τόσο στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια όσο και στη βιομηχανία, διαμορφώνοντας προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Συμβάλλουμε μέσω του HCCC σ΄ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών τομέων και στρατηγικών εφαρμογών για τη χώρα μας αλλά και σε άλλους τομείς προτεραιότητας για την Κυβέρνησή μας όπως: η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Κβαντική Τεχνολογία και η Βιοτεχνολογία».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη του διοργανωτές για την εκδήλωση η οποία όπως επισήμανε «συμβάλει αποφασιστικά στην ενημέρωση της ελληνικής βιομηχανίας, των νέων επιχειρηματιών και της ερευνητικής κοινότητας για τις δράσεις του HCCC, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Chips Joint Undertaking (Chips JU) αλλά και στην εθνική προσπάθεια ν΄αποκτήσει η χώρα μας τεχνολογικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αλυσίδα αξίας ημιαγωγών της Ευρώπης».