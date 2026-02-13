Μαρινάκης: Κακός άνθρωπος η Κωνσταντοπούλου, ξεπερνά τα όρια

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσής της με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή, όπου αντηλλάγησαν βαρείς χαρακτηρισμοί.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η στάση της κ. Κωνσταντοπούλου δεν συνιστά πολιτική αντιπαράθεση, αλλά «υπερβαίνει τα όρια της χυδαιότητας», κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που, όπως είπε, βασίζονται στην εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Τόνισε ότι δεν μπορεί να εξισώνεται, όπως ανέφερε, η «δικαιολογημένη οργισμένη αντίδραση κάποιου για την τιμή και την υπόληψή του» με τη χρήση ύβρεων και συκοφαντικών αναφορών.

Αναφερόμενος σε παλαιότερες δηλώσεις της, σημείωσε ότι έχει χαρακτηρίσει βουλευτές «κηφήνες» και «δολοφόνους», ενώ άσκησε κριτική για προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον κ. Γεωργιάδη, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο ίδιος απουσίαζε. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «πρέπει να μπει ένα τέλος» σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, διερωτώμενος πώς θα αντιμετωπίζονταν αντίστοιχες δηλώσεις αν προέρχονταν από βουλευτή της ΝΔ.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αμφισβήτησε το δημόσιο προφίλ της κ. Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της «αντισυστημικής επαναστάτριας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έκανε λόγο για αποχωρήσεις βουλευτών από το κόμμα της, τονίζοντας: «Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που βγάζει γυναίκες από τη σειρά να εκλεγούν και βάζει συγγενείς και φίλους. Το προσωπείο της είναι μια δήθεν επαναστάτρια η οποία είτε εντός είτε εκτός Κοινοβουλίου τα βάζει με το δήθεν κακό σύστημα. Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που λένε οι υπάλληλοι της Βουλής», συνέχισε για να προσθέσει λέγοντας: «Είναι κάποια κόμματα με πρώτο και καλύτερο αυτό της κ. Κωνσταντοπούλου και κάποια Μέσα Ενημέρωσης όπου έχουν ένα μοτίβο: συμβαίνει κάτι τραγικό, αυτοί αρχίζουν και βγάζουν κατηγορητήρια, προσπαθούν να συνδέσουν κάθε τραγικό γεγονός - είτε στοιχείο είτε στη Βιολάντα είτε στα Τέμπη - με την Κυβέρνηση. Ξεκινούν να σπιλώνουν και να βομβαρδίζουν με σκοπό να μας περιγράψουν ως δολοφόνους. Όταν αρχίζει να μην τους βγαίνει, το γυρνάνε. Έναν χρόνο πριν συζητούσαμε για χαμένα βαγόνια. Την ίδια ρητορική πάνω-κάτω είχαν και τα κόμματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: ο κ. Ανδρουλάκης έβγαινε πριν 1 χρόνο και έλεγε πως ο πρωθυπουργός είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης, ο δε κ. Φάμελλος πήγε στη Βουλή και με τον πιο χυδαίο τρόπο του ερωτήματος ρωτούσε για τον θάνατο γιου εισαγγελέως αν έχει σχέση ο πρωθυπουργός».

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, σχολίασε πως η Κυβέρνηση δεν πριμοδοτεί την κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά αντιδρά όπως πρέπει να αντιδράσει, καθώς «αν δεν αντιδράσεις, το τέρας θα σε φάει». «Δεν γίνεται να μην αντιδράσεις, ειδικά όταν παρακολουθούν τα παιδιά σου, η γυναίκα σου και οι φίλοι σου. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια την κ. Κωνσταντοπούλου, δεν υπογράψαμε μαζί της κοινή πρόταση δυσπιστίας όπως το ΠΑΣΟΚ, δεν υιοθετήσαμε εμείς τη ρητορική της. Δεν μιλάμε εμείς για προοδευτικές δυνάμεις, αλλά αποκλείουμε μόνο τη ΝΔ. Αυτοί πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Το πρόβλημα δεν είναι η κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά αυτοί που ξεπλένουν τέτοιες φασίζουσες λογικές με το να μην την αποκλείουν, με το να τη θεωρούν προοδευτική δημοκραυτική δύναμη. Ακούσατε ποτέ τον κ. Δούκα να αποκλείει την κ. Κωνσταντοπούλου;»

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική και σε κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφέροντας δηλώσεις στελεχών τους που, κατά τον ίδιο, υιοθέτησαν ακραία ρητορική εναντίον του πρωθυπουργού. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν «πριμοδοτεί» την κ. Κωνσταντοπούλου, αλλά αντιδρά σε επιθέσεις, σημειώνοντας πως η ανοχή σε τέτοιες πρακτικές θα οδηγούσε σε περαιτέρω όξυνση.

Ανατριχιαστική η δήλωση Στουρνάρα, να απαντήσει ο Τσίπρας αντί να κρύβεται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ανέφερε ότι στο παρελθόν ασκήθηκαν πιέσεις σε βάρος του, με ελέγχους προς τη σύζυγό του, λόγω διαφωνιών για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια «ανατριχιαστική δήλωση», ενώ κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί άμεσα. «Όταν μιλάμε για τον κ. Στουρνάρα, πέραν της διαδρομής του και ότι ήταν υπουργός Οικονομικών της χώρας όταν η Ελλάδα έμεινε όρθια στην Ευρώπη, να θυμόμαστε πως είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Άρα όταν βγαίνει και μιλάει, κάθε του λέξη έχει ένα βάρος», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ότι ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη προσδίδει ιδιαίτερο βάρος σε κάθε δημόσια παρέμβασή του, επισημαίνοντας ότι η τότε κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα όσα καταγγέλλονται. Κλείνοντας, ανέφερε ότι δεν μπορεί να παραμένουν αναπάντητα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου.