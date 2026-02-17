Παπαστεργίου: Προ των πυλών μέτρα για τα social media των ανηλίκων

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3.

Όπως ανέφερε, «είναι ώριμο το να πάρουμε μέτρα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά», επισημαίνοντας ότι σε τεχνικό επίπεδο η χώρα είναι έτοιμη, παρότι – όπως παραδέχθηκε – δεν υπάρχουν απόλυτα ή τέλεια συστήματα. Ο υπουργός σημείωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις σχετικές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από εθιστικές πρακτικές και περιεχόμενο.

Χιλιάδες παραβάσεις από τις κάμερες στους δρόμους

Αναφερόμενος στο σύστημα καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για χιλιάδες καταγεγραμμένες παραβάσεις, οι οποίες – όπως είπε – εξηγούν τη δυσμενή εικόνα που παρουσιάζει η οδική συμπεριφορά στη χώρα.

Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, η οποία κατέγραψε όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη και αμέσως μετά μία νταλίκα, φορτωμένη με έξι αυτοκίνητα, να ακολουθεί επίσης περνώντας με κόκκινο.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική φάση, καθώς οι κάμερες δεν επιβάλλουν αυτή τη στιγμή πρόστιμα. Το προσωπικό της Τροχαίας εκπαιδεύεται για τη λειτουργία του νέου πλαισίου, ενώ – όπως ξεκαθάρισε – η τελική κρίση για την καταγραφή και επιβεβαίωση μιας παράβασης θα λαμβάνεται από αστυνομικό.

Έρχεται πλατφόρμα παρακολούθησης αιτημάτων στο Δημόσιο

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι έως τον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων που έχουν υποβάλει προς το Δημόσιο.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως εξήγησε, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει με ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του και ποια είναι τα επόμενα βήματα της διοίκησης.