ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαστεργίου: Προ των πυλών μέτρα για τα social media των ανηλίκων
Πολιτική
18:06 - 17 Φεβ 2026

Παπαστεργίου: Προ των πυλών μέτρα για τα social media των ανηλίκων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3.

Όπως ανέφερε, «είναι ώριμο το να πάρουμε μέτρα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά», επισημαίνοντας ότι σε τεχνικό επίπεδο η χώρα είναι έτοιμη, παρότι – όπως παραδέχθηκε – δεν υπάρχουν απόλυτα ή τέλεια συστήματα. Ο υπουργός σημείωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις σχετικές πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από εθιστικές πρακτικές και περιεχόμενο.

Χιλιάδες παραβάσεις από τις κάμερες στους δρόμους

Αναφερόμενος στο σύστημα καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για χιλιάδες καταγεγραμμένες παραβάσεις, οι οποίες – όπως είπε – εξηγούν τη δυσμενή εικόνα που παρουσιάζει η οδική συμπεριφορά στη χώρα.

Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, η οποία κατέγραψε όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη και αμέσως μετά μία νταλίκα, φορτωμένη με έξι αυτοκίνητα, να ακολουθεί επίσης περνώντας με κόκκινο.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική φάση, καθώς οι κάμερες δεν επιβάλλουν αυτή τη στιγμή πρόστιμα. Το προσωπικό της Τροχαίας εκπαιδεύεται για τη λειτουργία του νέου πλαισίου, ενώ – όπως ξεκαθάρισε – η τελική κρίση για την καταγραφή και επιβεβαίωση μιας παράβασης θα λαμβάνεται από αστυνομικό.

Έρχεται πλατφόρμα παρακολούθησης αιτημάτων στο Δημόσιο

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι έως τον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων που έχουν υποβάλει προς το Δημόσιο.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως εξήγησε, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει με ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του και ποια είναι τα επόμενα βήματα της διοίκησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Παρουσίαση Data.gov.gr: Η πύλη που φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό κράτος
Τεχνολογία

Παρουσίαση Data.gov.gr: Η πύλη που φιλοδοξεί να αλλάξει το ψηφιακό κράτος

Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα
Ειδήσεις

Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ