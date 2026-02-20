Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας να υποχωρήσει στον τραμπουκισμό;

Σαφές μήνυμα ότι «το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί στη βία» έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές».

Ο υπουργός έθεσε το δίλημμα που, όπως είπε, αντιμετώπισε: «Τι πρέπει να κάνει ο υπουργός Υγείας; Να υποχωρήσει στον τραμπουκισμό; Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγκαίνια με προσκεκλημένους του Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο και να τους πω, παιδιά ακούστε, επειδή τώρα μαζεύτηκαν αυτοί να το κάνουμε μια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιου είδους εξουσία στο νοσοκομείο; Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί στην βία;»

Τόνισε ότι σέβεται απολύτως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας: «Εγώ επέλεξα το εξής ότι, στην Ελλάδα είναι απολύτως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η διαμαρτυρία και καλώς είναι. Εγώ το υπερασπίζομαι αυτό. Άλλωστε αυτό που λέω από χθες είναι ότι η βασική μας διαφορά και το σημείο της υπεροχής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ότι στο δικό μας πολίτευμα, άνθρωποι αυτών των ιδεών μπορούν να διαδηλώνουν όσο θέλουν. Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα, εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ. Αυτή είναι η διαφορά».

Ερωτηθείς αν γνωρίζει τους διαδηλωτές, απάντησε: «Είναι μέλη του σωματείου που είναι ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκλεγμένοι. Προφανώς τους ξέρω. Και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, προσκείμενο στο ΚΚΕ».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το ζήτημα για το οποίο διαμαρτύρονταν έχει ήδη διευθετηθεί: «Αυτό για το οποίο φωνάζανε ότι δήθεν πήραμε 14 ειδικευόμενους από τη Νίκαια γι’ αυτό εκνευρίστηκαν, το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους 3 μέρες πριν, την Παρασκευή και 13 στο γραφείο μου. Ξέρουν τη λύση που έχουμε δώσει. Γράψαμε και διάταξη νόμου. Τους έχουμε δείξει τη διάταξη νόμου, ξέρουν και πότε θα ψηφιστεί. Φωνάζουν για κάτι που έχει ήδη λυθεί».

Για την αστυνομική παρουσία

Αναφερόμενος στη στάση της ΕΛ.ΑΣ., ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για επαγγελματισμό των δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο: «Η αστυνομία χθες ήταν τρεις κύριες ομάδες. Ήταν η ΥΜΕΤ, ήταν η ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ. Έδειξαν φοβερό επαγγελματισμό. Εγώ πήρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη και τον συνεχάρην μετά από τα γεγονότα, να εξηγήσω αμέσως το γιατί.

Έχει φτάσει εκεί η αστυνομία. Δεν έχουν πει οι αστυνομικοί κιχ, δεν έχουν προκαλέσει κανέναν. Όταν αρχίζουν τα επεισόδια, τους βαράγανε, τους φτύνανε, τους βρίζανε. Μιλάμε για συμπεριφορά κάφρων πραγματικά. Οι αστυνομικοί, απολύτως καλά εκπαιδευμένοι, δεν απαντούσαν απολύτως σε καμία πρόκληση, μέχρι που άρχισε η κανονική βία, όταν άρχισαν δηλαδή να βαράνε οι διαδηλωτές. Προφανώς, όταν αρχίζουν να βαράνε οι διαδηλωτές δεν μπορεί η αστυνομία να αντιδρά με στωικότητα. Οι γκλομπιές που λέτε, ήρθαν ως αποτέλεσμα της φοβερής βίας των διαδηλωτών και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τη βία. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όταν ήμασταν μέσα στα εγκαίνια, παραλίγο να γκρεμίσουν την πόρτα, την πόρτα την καινούργια, να την γκρεμίσουν κάτω, να σπάσουν τα τζάμια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές. (…)

Η αστυνομία αποτελεί νόμιμη κρατική υπηρεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ερεθίζει η παρουσία της Αστυνομίας. Δεν είναι παράνομη η αστυνομία».

Για τις ελλείψεις προσωπικού

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί υποστελέχωσης, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ανέφερε, για το Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Εάν μου πείτε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στα 127 που διοικώ, που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους δείκτες όσο το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, η απάντηση είναι όχι. Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας είχε προϋπολογισμό το 2019 33,8 εκατομμύρια, το 2025 58,6 εκατομμύρια, ανέβηκε 76%. Σε ιατρικό προσωπικό, έχει συν 65 γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, συν 155 νοσηλευτές, σε λοιπό προσωπικό συν 133, σε ειδικευόμενους αν θυμάμαι καλά συν 46. Μιλάμε ότι μέσα σε 7 χρόνια έχει 400 άτομα αύξηση προσωπικού. 400 στα 1900. Δηλαδή μιλάμε για μια τάξη άνω του 20%, όλου του προσωπικού.

Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε στα σοβαρά σε ένα νοσοκομείο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προσθέσει 400 άτομα προσωπικό ότι αυτό το νοσοκομείο διαμαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού;».

Για τις αντιδράσεις και το πολιτικό κλίμα

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι εντάσεις δεν εκδηλώνονται σε κάθε του επίσκεψη, αλλά αναδεικνύονται κυρίως όταν υπάρχει αντιπαράθεση: «Άρα, για να γίνει γνωστή η επίσκεψή μου πρέπει να έχει φασαρία. Μετά μου λέτε, μα όπου πάτε γίνεται φασαρία. Όχι, δεν γίνεται όπου πάω».

Ενόψει και της προεκλογικής περιόδου, σημείωσε: «Όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, προφανώς το κλίμα θα είναι πιο τεταμένο, διότι έτσι συμβαίνει στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Όταν υπάρχει διακύβευμα εκλογικό, υπάρχει και μεγαλύτερη ένταση. Δεν το βρίσκω και φοβερά παράλογο αυτό. Όμως είναι άλλο να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική ένταση άλλο να υπάρχει βία, είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

Για κόντρα με Κωνσταντοπούλου: Για 112 λεπτά με έβριζε

Τέλος, αναφέρθηκε και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Φανταστείτε ότι αφού έγινε η φασαρία εκείνη της περασμένης εβδομάδας, προχθές πήγε στη Βουλή, δεν υπερβάλλω, το μέτρησα με χρονόμετρο, με εξύβριζε στο σύνολο, στην επιτροπή, στο περιστύλιο 112 λεπτά. 112 λεπτά με έβριζε. Μπορεί να το φανταστείτε αυτό;».

Και προσέθεσε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου, η ύπαρξή της είναι τοξική. (…) Υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που εδώ και μια 15ετία σταθερά είτε ψηφίζει Χρυσή Αυγή είτε ψηφίζει ξερωγώ Σπαρτιάτες, Κασιδιάρη, Ζωή, η βασική γραμμή αυτού του τμήματος του εκλογικού σώματος είναι, ας γκρεμιστούν όλα, να υποφέρετε και εσείς όπως υποφέρουμε εμείς. Αυτή είναι η βασική γραμμή. Άρα αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος επιδιώκει την τοξικότητα. Δεν είναι ότι πέφτει από τα σύννεφα».