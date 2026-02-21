Παρέμβαση Τσίπρα στην Compagno e il Mondo: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε
Πολιτική
17:30 - 21 Φεβ 2026

Παρέμβαση Τσίπρα στην Compagno e il Mondo: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε

Reporter.gr Newsroom
Σαφές μήνυμα υπέρ της ανασύνταξης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο της άκρας δεξιάς έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι προοδευτικές παρατάξεις οφείλουν να διαμορφώσουν ένα πειστικό εναλλακτικό αφήγημα απέναντι στον φόβο και τη συντηρητική οπισθοδρόμηση, προτάσσοντας την ελπίδα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και όχι τα συμφέροντα των ισχυρών οικονομικών κύκλων.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε την Ευρώπη στην οποία θέλουμε να ζήσουν οι επόμενες γενιές, μια Ένωση πιο δίκαιη, πιο κοινωνική, όπου τα συμφέροντα του λαού δεν θυσιάζονται προς όφελος των δισεκατομμυριούχων και των μεγάλων εταιρειών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αποδείξει επανειλημμένα πως μπορούν να επιφέρουν αλλαγές προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η οργάνωση Compagno e il Mondo ιδρύθηκε το 2023, μετά τη συνεργασία του κόμματος Articolo Uno με το Δημοκρατικό Κόμμα Ιταλίας, με επικεφαλής τον πρώην βουλευτή Arturo Scotto.

Στην εθνική διάσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές προσωπικότητες της ιταλικής κεντροαριστεράς, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Μάσσιμο Ντ’ Αλέμα, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Πιερλουίτζι Μπερσάνι και ο πρώην υπουργός Υγείας Roberto Speranza.

Αναλυτικά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

«Καλημέρα αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου για την εθνική σας συνέλευση και τους θερμότερους χαιρετισμούς μου ως φίλος και σύντροφός σας. Πρώτα απ 'όλα, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον τίτλο της εθνικής σας συνδιάσκεψης: “La Nostra Parte” το οποίο σημαίνει «Το μερίδιό μας».

Ποιο είναι το μερίδιό μας στην προστασία των κοινωνιών μας και των συμπολιτών μας σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως;

Τι κάνουμε για να καταφέρουμε αποτελεσματικές αλλαγές και να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας και τους συμπολίτες μας σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και συχνά προς το χειρότερο;

Οι λαοί και οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν μια σειρά από κρίσεις. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη συνεχίζουν με τις ίδιες καταστροφικές πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, μαζί με μια βαθιά γεωπολιτική αστάθεια που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα.

Η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, δυστυχώς, δεν ακολουθήθηκε από μια ισχυρή επιστροφή προοδευτικών δυνάμεων. Αντίθετα, γινόμαστε μάρτυρες της ανόδου της ακροδεξιάς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τρομακτικά αποτελέσματα: παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, την παρακμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, όπως είδαμε στη Μινεσότα και αλλού, και, φυσικά, την αναβίωση ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών.

Και εδώ είναι που το La Nostra Parte είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Έχουμε το καθήκον να ηγηθούμε της μάχης τόσο κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όσο και κατά της ιμπεριαλιστικής αποπαγκοσμιοποίησης. Προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις, πρέπει να αντισταθούμε και να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Το πιο σημαντικό, πρέπει να προωθήσουμε το όραμα της ΕΕ στην οποία θέλουμε να ζήσουν οι μελλοντικές γενιές: Μια καλύτερη και κοινωνικά δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα συμφέροντα του λαού δεν παραβλέπονται για χάρη των δισεκατομμυριούχων και των εταιρικών συμφερόντων. Και έχουμε αποδείξει, ξανά και ξανά, ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγή προς όφελος του λαού.

Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες. Ενάντια στην ψευδή τους αφήγηση ότι τα μεγάλα συμφέροντα πρέπει να επιβιώσουν, επιβεβαιώνουμε μια παγκόσμια αλήθεια: καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει αν βάζουμε το χρήμα πάνω από τους ανθρώπους.

Όπως είπε και ο Αντόνιο Γκράμσι, η αλήθεια είναι επαναστατική. Έτσι, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί ιστορικά, αυτό είναι το μερίδιό μας και το καθήκον μας. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εθνική σας συνέλευση».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/02/2026 - 17:53
