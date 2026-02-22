Γεωργιάδης: Κάτω των 4 ωρών η αναμονή στα επείγοντα – Η σύγκριση με Καναδά
Πολιτική
12:45 - 22 Φεβ 2026

Γεωργιάδης: Κάτω των 4 ωρών η αναμονή στα επείγοντα – Η σύγκριση με Καναδά

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Χ ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον Καναδά, το οποίο απεικονίζει τις πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με σκοπό να συγκρίνει την κατάσταση αυτή με τα ελληνικά νοσοκομεία.  

Στην ανάρτησή του παρέπεμψε και σε επίσημη αναφορά του 2025, η οποία καταγράφει τάση αύξησης των «μπλοκαρισμάτων» στα επείγοντα στον Καναδά, με περιοχές του Κεμπέκ να καταγράφουν χρόνους αναμονής που φτάνουν ακόμα και τις 13 ώρες, ενώ σε άλλες περιοχές οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Με αφορμή τα συγκεκριμένα στοιχεία, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα έχει μειωθεί κάτω από τις τέσσερις ώρες, καταγράφοντας μια μείωση 65% μέσα σε έναν χρόνο, από τότε που ξεκίνησε η σχετική προσπάθεια σε συνεργασία με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο υπουργός σημείωσε ότι αυτή η πρόοδος οφείλεται σε συντονισμένες παρεμβάσεις, όπως η συμβολή της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και στην εφαρμογή του συστήματος με το «βραχιολάκι» για την καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών. Επιπλέον, επισήμανε τις ανακαινίσεις και τις οργανωτικές αλλαγές που έχουν προχωρήσει στα νοσοκομεία.

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών είναι μια κοινή πρόκληση για τα συστήματα Υγείας παγκοσμίως και σημείωσε ότι «θαύματα δεν μπορούν να γίνουν», εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η εικόνα στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί αισθητά και χαρακτηρίζοντας αυτή την πρόοδο ως «εθνική συλλογική επιτυχία».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Επειδή όλοι σας τα θεωρείτε όλα εύκολα και αυτονόητα. Εμείς εδώ έχουμε μειώσει τον μέσο όρο αναμονής στα επείγοντα κάτω από τις 4 ώρες, μείωση -65% μέσα σε ένα χρόνο από τότε που με τον @mthemisto ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Με την βοήθεια της @nkerameus και της @dypa_official με το βραχιολάκι, τις προσλήψεις εκεί, τις ανακαινίσεις κλπ

Δείτε το βίντεο που πριν λίγες μέρες ανέβηκε από τον Καναδά μια από τις πλουσιότερες Χώρες της Γης και διαβάστε και αυτό:

System Crisis: Reports indicate a national trend of increasing ER bottlenecks, with some regions in Quebec seeing waits as high as 13 hours and others facing even longer, according to a 2025 report.

Από την επίσημη αναφορά τους για την κατάσταση στα επείγοντα των Νοσοκομείων τους.

Και μην αρχίζετε τα «δεν με νοιάζει ο Καναδάς εμένα το εδώ με νοιάζει» διότι τα προβλήματα αλλά και οι λύσεις είναι κοινές και θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά ναι πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα και αυτό είναι εθνική μας συλλογική επιτυχία».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2025470398549115058}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 12:15
