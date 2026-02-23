Φάμελλος: Ο Έβρος δεν αντέχει να πληρώνει άλλο την κυβερνητική ανικανότητα
18:33 - 23 Φεβ 2026

Φάμελλος: Ο Έβρος δεν αντέχει να πληρώνει άλλο την κυβερνητική ανικανότητα

Reporter.gr Newsroom
Μέσω σημερινής του ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις πλημμύρες στον Έβρο.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο Έβρος ξανά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, αναχώματα έχουν υποχωρήσει, οικισμοί απειλούνται και οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται.

Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση «ακραίων καιρικών φαινομένων», όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια.
Η ανικανότητα συμφωνίας για τα νερά του Άρδα, η απαξίωση δημόσιων πολιτικών και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, οδηγεί σε ξηρασία το καλοκαίρι και μετατρέπει τις βροχές σε απειλή τον χειμώνα.
Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι.
Όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο.
Η χώρα χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία, έργα και σχέδιο, σοβαρή Δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων και πρόληψης φυσικών καταστροφών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει:
- Δεσμευτική, διαφανή διακρατική συμφωνία με Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα.
- Υλοποίηση σύγχρονων δημόσιων υποδομών.
- Ενιαίο σχέδιο διαχείρισης υδάτων για τον Έβρο, που θα συνδέει άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία.
- Ενεργοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Ξηρασίας – Λειψυδρίας, που έχει μείνει στο συρτάρι έξι χρόνια.
Ο Έβρος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει την κυβερνητική ανικανότητα.
Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».
