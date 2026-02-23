«Χάος» στο Μεξικό: 25 μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εκδίκησης των καρτέλ ναρκωτικών

Ο Υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Omar García Harfuch, ανακοίνωσε ότι 25 μέλη της Εθνοφρουράς και ένας φύλακας ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επιθέσεις καρτέλ, μετά τη σύλληψη και τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ, Nemesio Oseguera, γνωστού ως «El Mencho», την Κυριακή (22/2).

Ο Oseguera, ο πλέον καταζητούμενος ηγέτης καρτέλ στο Μεξικό, ήταν ο εγκέφαλος του ισχυρού Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Όπως μεταδίδει το Reuters, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, έπειτα από τραυματισμό σε στρατιωτική επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού στην πόλη Tapalpa στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο Υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ricardo Treviño, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη και τον θάνατο του Oseguera προήλθαν από μια ερωτική σύντροφο του εγκληματία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε κύματα βίας σε όλο το Μεξικό, καθώς μέλη του καρτέλ έκλεισαν δρόμους, έκαψαν αυτοκίνητα και εξαπέλυσαν επιθέσεις εκδίκησης.

Ο Harfuch δήλωσε ότι ο θάνατος του El Mencho προκάλεσε «27 δειλές επιθέσεις κατά των αρχών στο Χαλίσκο», προσθέτοντας ότι 30 μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν, καθώς και ένας αθώος πολίτης. Τουλάχιστον 70 άτομα συνελήφθησαν σε επτά πολιτείες.

«Παρακολουθούμε στενά οποιαδήποτε αντίδραση ή αναδιοργάνωση μέσα στο καρτέλ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βία», είπε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, κάλεσε σήμερα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

«Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.