ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Χάος» στο Μεξικό: 25 μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εκδίκησης των καρτέλ ναρκωτικών
Ειδήσεις
18:15 - 23 Φεβ 2026

«Χάος» στο Μεξικό: 25 μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εκδίκησης των καρτέλ ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Omar García Harfuch, ανακοίνωσε ότι 25 μέλη της Εθνοφρουράς και ένας φύλακας ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επιθέσεις καρτέλ, μετά τη σύλληψη και τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ, Nemesio Oseguera, γνωστού ως «El Mencho», την Κυριακή (22/2).   

Ο Oseguera, ο πλέον καταζητούμενος ηγέτης καρτέλ στο Μεξικό, ήταν ο εγκέφαλος του ισχυρού Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Όπως μεταδίδει το Reuters, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, έπειτα από τραυματισμό σε στρατιωτική επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού στην πόλη Tapalpa στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Ο Υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ricardo Treviño, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη και τον θάνατο του Oseguera προήλθαν από μια ερωτική σύντροφο του εγκληματία.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε κύματα βίας σε όλο το Μεξικό, καθώς μέλη του καρτέλ έκλεισαν δρόμους, έκαψαν αυτοκίνητα και εξαπέλυσαν επιθέσεις εκδίκησης.

Ο Harfuch δήλωσε ότι ο θάνατος του El Mencho προκάλεσε «27 δειλές επιθέσεις κατά των αρχών στο Χαλίσκο», προσθέτοντας ότι 30 μέλη του καρτέλ σκοτώθηκαν, καθώς και ένας αθώος πολίτης. Τουλάχιστον 70 άτομα συνελήφθησαν σε επτά πολιτείες.

«Παρακολουθούμε στενά οποιαδήποτε αντίδραση ή αναδιοργάνωση μέσα στο καρτέλ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βία», είπε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, κάλεσε σήμερα το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ ναρκωτικών.
«Το Μεξικό πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Νέα γύρος συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο τέλος της βδομάδας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Νέα γύρος συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο τέλος της βδομάδας

Ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου: Γελοία η απόφαση για τους δασμούς
Ειδήσεις

Ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου: Γελοία η απόφαση για τους δασμούς

Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford
Ειδήσεις

Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ
Ειδήσεις

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι
Ειδήσεις

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Κρήτη: 18 συλλήψεις για ναρκωτικά και «μαϊμού» επιδοτήσεις – Στο μικροσκόπιο δύο οργανώσεις
Ειδήσεις

Κρήτη: 18 συλλήψεις για ναρκωτικά και «μαϊμού» επιδοτήσεις – Στο μικροσκόπιο δύο οργανώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ