Ουκρανία: Νέα γύρος συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο τέλος της βδομάδας

Μία ακόμη σειρά διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να διεξαχθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας, δήλωσε τη Δευτέρα (23/2) στον ουκρανικό Τύπο ο επικεφαλής του επιτελείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισημαίνεται ότι η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετές γύρους συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι και τη Γενεύη, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να θέσει ένα τέλος στον τετραετή πόλεμο.

«Νομίζω στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Κιρίλο Μπουτάνοφ στους δημοσιογράφους, όταν ερωτήθηκε για την επόμενη σειρά διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά προχωράμε σίγουρα και πλησιάζουμε στη στιγμή που όλες οι πλευρές θα χρειαστεί να πάρουν τις τελικές αποφάσεις, είτε να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο είτε να οδηγηθούν στην ειρήνη», τονίζει η ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπουτάνοφ πρόσθεσε ότι η επόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα και ότι ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, όταν οι δύο χώρες επέστρεψαν από 157 αιχμαλώτους η καθεμία.

Σε ερώτηση για τη συμπεριφορά της Ρωσίας στις συνομιλίες, ο Μπουτάνοφ είπε ότι ήταν «μέτρια, ευγενική και επαγγελματική».

«Συμπεριφέρονται με πλήρως διπλωματικά σωστό τρόπο. Είναι επίσης σαφές σε όλους ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Μπουτάνοφ ανέφερε ότι η Ουκρανία κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να οργανώσει μία συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά προς το παρόν αυτό είναι «πολύ δύσκολο».