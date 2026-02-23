Ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου: Γελοία η απόφαση για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε ξανά εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας το ότι «υποστηρίζει την Κίνα», μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, «χωρίς να το θέλει και ασυνείδητα», του παραχώρησε περισσότερες εξουσίες από όσες είχε πριν από την απόφασή του να περιορίσει τη δασμολογική του πολιτική. «Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει τον τρόπο να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα ευχαριστήσει την Κίνα και άλλες χώρες, κάνοντάς τις πλουσιότερες», πρόσθεσε.

Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να λαμβάνει «τελείως τρομερά» μέτρα εναντίον ξένων χωρών, κυρίως αυτών που, όπως ισχυρίζεται, «εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες».

Απειλές για υψηλότερους δασμούς

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει «πολύ υψηλότερους» δασμούς σε χώρες που θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Όλες οι χώρες που θα θελήσουν να “παίξουν” με τη γελοία απόφαση, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ επί χρόνια ή και δεκαετίες, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ υψηλότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε.

Ήδη την Παρασκευή (20/2), ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «γελοία», «ελαττωματική» και «φρικτή». Στην ίδια ανάρτηση σήμερα, τόνισε: «Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους και γι’ αυτό πρέπει να ντρέπεται», εξαιρώντας τους τρεις δικαστές που μειοψήφησαν, τους οποίους αποκάλεσε «Τρεις Μεγάλους».

Κατέληξε δε, σημειώνοντας ότι θα αφήσει το δικαστήριο να παίρνει αποφάσεις που θεωρεί «κακές και βλαβερές για το μέλλον της χώρας», ενώ εκείνος θα συνεχίσει τις δικές του δραστηριότητες: «Εγώ έχω δουλειά».