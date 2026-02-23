ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου: Γελοία η απόφαση για τους δασμούς
Ειδήσεις
17:38 - 23 Φεβ 2026

Ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου: Γελοία η απόφαση για τους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε ξανά εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας το ότι «υποστηρίζει την Κίνα», μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, «χωρίς να το θέλει και ασυνείδητα», του παραχώρησε περισσότερες εξουσίες από όσες είχε πριν από την απόφασή του να περιορίσει τη δασμολογική του πολιτική. «Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει τον τρόπο να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα ευχαριστήσει την Κίνα και άλλες χώρες, κάνοντάς τις πλουσιότερες», πρόσθεσε.

Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να λαμβάνει «τελείως τρομερά» μέτρα εναντίον ξένων χωρών, κυρίως αυτών που, όπως ισχυρίζεται, «εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες».

Απειλές για υψηλότερους δασμούς

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει «πολύ υψηλότερους» δασμούς σε χώρες που θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Όλες οι χώρες που θα θελήσουν να “παίξουν” με τη γελοία απόφαση, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ επί χρόνια ή και δεκαετίες, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ υψηλότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε.

Ήδη την Παρασκευή (20/2), ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «γελοία», «ελαττωματική» και «φρικτή». Στην ίδια ανάρτηση σήμερα, τόνισε: «Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους και γι’ αυτό πρέπει να ντρέπεται», εξαιρώντας τους τρεις δικαστές που μειοψήφησαν, τους οποίους αποκάλεσε «Τρεις Μεγάλους».

Κατέληξε δε, σημειώνοντας ότι θα αφήσει το δικαστήριο να παίρνει αποφάσεις που θεωρεί «κακές και βλαβερές για το μέλλον της χώρας», ενώ εκείνος θα συνεχίσει τις δικές του δραστηριότητες: «Εγώ έχω δουλειά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford
Ειδήσεις

Κρήτη: Στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά την αύξηση των παγκόσμιων δασμών από τον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά την αύξηση των παγκόσμιων δασμών από τον Τραμπ

Γκουτέρες: Τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχωρούν παγκοσμίως - Ο νόμος της ισχύος υποκαθιστά το κράτος δικαίου
Ειδήσεις

Γκουτέρες: Τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχωρούν παγκοσμίως - Ο νόμος της ισχύος υποκαθιστά το κράτος δικαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ