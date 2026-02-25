Πολιτική
11:02 - 25 Φεβ 2026

Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
«Είναι μια σημαντική ημέρα για τη ναυπηγική μας βιομηχανία, την οικονομία μας και τον ελληνικό λαό. Η ελληνική εταιρεία ΟΝΕΧ υπογράφει στην Ουάσινγκτον συμφωνία συνεργασίας με το Νοτιοκορεατικό κολοσσό Hanwha, ώστε να ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ πλοία που θα μεταφέρουν LNG και πλωτοί χώροι παραγωγής ενέργειας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή «Σήμερα» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.  

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η επέκταση αυτής της συμφωνίας προβλέπει τέτοιου είδους πλοία να μπορούν να ναυπηγηθούν μελλοντικά και στην Ελευσίνα. «Στόχος είναι η ΟΝΕΧ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, να πραγματοποιήσει καινούργιες επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κρίσιμο που ενδιαφέρει τους πάντες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως τέτοιου είδους συμφωνίες είναι ένα ολόκληρο παζλ που ωφελεί συνολικά τον πολίτη. «Πρόκειται για συμφωνίες που συμβάλλουν στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, κάτι που σημαίνει ασφάλεια για την πατρίδα μας. Σημαίνει νέες επενδύσεις και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σχέδιο που υλοποιούμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Ανοίγονται πλέον νέες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη των νέων ανθρώπων στην πατρίδα μας, σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, όπως είναι η ναυπηγική».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που προσθέτουν παραγωγική ικανότητα στον τομέα της «καθαρής» τεχνολογίας. «Με βάση αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα, την περίοδο 2026-2030, να χρηματοδοτήσει μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία. Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία είναι οι πιο παραγωγικές και οι πιο καλοπληρωμένες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι «έχουμε ενισχύσει με ένα σημαντικό ποσό το πρότζεκτ εκσυγχρονισμού της επιχείρησης Intertrade στα Οινόφυτα η οποία παράγει χαρτί. Το καλό νέο είναι ότι πλέον στην πατρίδα μας παράγουμε το σύνολο του χαρτιού που έχουμε ανάγκη. Επομένως, η Ελλάδα είναι αυτάρκης, παράγει περισσότερα απ’ αυτά που εισάγει και δημιουργήθηκαν 60-70 νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στην πολιτική επικαιρότητα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι δεν έχει δει να παρουσιάζεται κάποια εναλλακτική στρατηγική από την αντιπολίτευση. «Όσο περνάει ο καιρός τα κύματα δημαγωγίας, λαϊκισμού, διχασμού και τοξικότητας θα υποχωρούν. Η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί ότι γύρω μας συμβαίνουν τρομερές αλλαγές και υπάρχει ανάγκη από σταθερή πορεία που αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Επισήμανε μάλιστα πως «όταν γίνουν οι εκλογές, είναι στο χέρι της ΝΔ να πετύχει την αυτοδυναμία ως η παράταξη που εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθερά με τις αρχές και τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Είναι στο δικό μας χέρι να εξηγήσουμε σε όλους τους πολίτες την πολιτική μας», επεσήμανε.

