Άφιξη Μητσοτάκη στον Έβρο: Πρώτη επίσκεψη ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων

Το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μεταφέροντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στον Έβρο.

Ο πρωθυπουργός προγραμματίζει να επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου συνεχίζονται εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων, ενώ θα μεταβεί και σε περιοχές που επλήγησαν από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, όπου κατασκευάζεται νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα λάβει μέρος και σε συζήτηση με πολίτες.