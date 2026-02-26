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Τσαβδαρίδης: Δίκαιο το πλαίσιο για την αγορά άρτου με ουσιαστική προστασία του καταναλωτή
Πολιτική
19:44 - 26 Φεβ 2026

Τσαβδαρίδης: Δίκαιο το πλαίσιο για την αγορά άρτου με ουσιαστική προστασία του καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
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Σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Γεωργίου Νικητιάδη, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς άρτου, την προστασία των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών αρτοποιείων, απάντησε στη Βουλή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.  

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει καθημερινά τη δέσμευσή της για ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, που στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και διασφαλίζει ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.

Όπως τόνισε, ο κλάδος της αρτοποιίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, με ιδιαίτερη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διατήρηση της παράδοσης. Οι Έλληνες αρτοποιοί συνιστούν πυλώνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, διατηρούν υψηλή ποιότητα παραγωγής, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και επιδεικνύουν επαγγελματισμό και ανθεκτικότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως εκφράζεται και από τον Υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο, αναγνωρίζει τον ρόλο τους και παραμένει έμπρακτα στο πλευρό τους, αναζητώντας λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Αναφερόμενος στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξήγησε ότι ο ν. 3526/2007 καθόρισε τους όρους «αρτοποιός», «φούρνος» και «αρτοποιείο», ενώ με την τροποποίηση του ν. 4336/2015 επιτράπηκε, υπό προϋποθέσεις, η χρήση των όρων και από επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν το τελικό στάδιο έψησης στον τόπο πώλησης. Η ρύθμιση αποτέλεσε συνέχεια της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη σύγκλιση των τιμών ψωμιού με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία, σημείωσε ότι μετά την άρση περιοριστικών ρυθμίσεων, η απόκλιση της τιμής του ψωμιού από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίστηκε, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και ειδικά στο άρθρο 26, που επιβάλλει σαφείς και υποχρεωτικές ενδείξεις («κατεψυγμένο», «μερικώς ψημένο», «διατηρημένο από κατεψυγμένη ζύμη» κ.ά.), διασφαλίζοντας την πλήρη και σαφή ενημέρωση του καταναλωτή, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο παραπλάνησης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους επαγγελματίες του κλάδου, αξιολογεί συστηματικά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου και είναι έτοιμο να προχωρήσει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται, με σταθερό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ουσιαστική προστασία του Έλληνα καταναλωτή.

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