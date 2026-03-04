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Χατζηδάκης: Ειδικά χωροταξικά για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία μέσα στην άνοιξη
Πολιτική
13:02 - 04 Μαρ 2026

Χατζηδάκης: Ειδικά χωροταξικά για Τουρισμό, ΑΠΕ και Βιομηχανία μέσα στην άνοιξη

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την οικονομική πολιτική της χώρας, μιλώντας στην εκδήλωση για την απονομή των Growth Awards 2026 που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton.

Όπως ανέφερε, μέσα στην άνοιξη θα ολοκληρωθεί και θα αποτελέσει επίσημο κείμενο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, μια εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις στον κλάδο. Παράλληλα, οι διαδικασίες για το χωροταξικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προχωρούν και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πιθανότατα εντός Μαρτίου, ενώ το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία θα αναρτηθεί επίσης την άνοιξη για διαβούλευση.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι οι ανακοινώσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας είναι ζήτημα ημερών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Υπογράμμισε πως οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι χρονοβόρες λόγω των διαδικασιών της Επιτροπής.

Αναφερόμενος στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα δάνεια και τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. «Η προσπάθεια είναι συντονισμένη και σε τελική ευθεία. Είμαι αισιόδοξος για την επιτυχία», σημείωσε.

Απαντώντας στις θεωρίες που θέλουν τη χώρα να χάνει ευρωπαϊκή στήριξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα λάβει 49 δισ. ευρώ, συν δάνεια και επιπλέον πόρους από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, φτάνοντας συνολικά τα 400 δισ. ευρώ. «Το πακέτο που έχουμε τώρα – γεωργία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης – φτάνει τα 77,5 δισ. ευρώ. Η εκτίμησή μου είναι ότι και για την περίοδο 2028-2034 τα ποσά θα είναι συγκρίσιμα. Άρα οι θεωρίες αυτές δεν ευσταθούν», υπογράμμισε.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, τη μείωση του χρέους και τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, στοιχεία που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και δημιουργούν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Σημείωσε ακόμη:

- Την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. «Όχι μόνο σταθεροποίηση, αλλά έχουμε πια ένα δυναμικό τραπεζικό σύστημα».

- Την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στην ενέργεια, όχι μόνο με τη διάσωση της ΔΕΗ, αλλά και με το γεγονός ότι είμαστε πλέον καθαρός εξαγωγέας μετά από πάρα πολλά χρόνια. «Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί αν ήμασταν ακριβή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγές».

Εξάλλου, ο προγραμματισμός για την περίοδο μέχρι τις εκλογές περιλαμβάνει, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης:

- Νέες μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

- Μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών, προσεκτικά, διότι πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

- Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου φέτος.

- Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. «Έχουμε ήδη στο Πρωτοδικείο Αθηνών μείωση του χρόνου κατά 50%. Πάμε φέτος με τον ψηφιακό φάκελο δικογραφίας, και μέχρι του χρόνου θα έχουμε πιάσει το μέσο όρο της Ευρώπης».

- Ολοκλήρωση μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών έργων.

- Έμφαση στις εξαγωγές, όπου υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να λειτουργεί πιο ευέλικτα το Enterprise Greece, σε συνδυασμό και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

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