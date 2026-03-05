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Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Έκκληση για ψυχραιμία και άμεσο απεγκλωβισμό Ελλήνων
Πολιτική
17:28 - 05 Μαρ 2026

Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Έκκληση για ψυχραιμία και άμεσο απεγκλωβισμό Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Παρέμβαση για τις εξελίξεις και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτείται ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Σε ανάρτησή της στο Χ η Μαρία Καρυστιανού τονίζει πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας θα πρέπει, σε συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες στις εμπλεκόμενες χώρες, να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ο απεγκλωβισμός και η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί ψυχραιμία, σύνεση, αλλά κυρίως προληπτική στρατηγική και κατάλληλη προετοιμασία από τις αρμόδιες αρχές.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να υψωθεί η φωνή υπέρ ενός κόσμου χωρίς πολέμους, ενός διαφορετικού κόσμου όπου θα επικρατήσει το καλό και ο φόβος θα υποχωρήσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού: «171 + λόγοι για ειρήνη…Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ' τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα.Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία. Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης. Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 17:38
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