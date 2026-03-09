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Μητσοτάκης - Μακρόν στην Πάφο: Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή
Πολιτική
13:50 - 09 Μαρ 2026

Μητσοτάκης - Μακρόν στην Πάφο: Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09/03) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας, μαζί με τον υπουργό Άμυνας.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στην Πάφο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τον καλωσορίζει θερμά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκε στον χώρο της τριμερούς συνάντησης, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε κοινές δηλώσεις και επιθεώρηση των αεροσκαφών F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Η συνάντηση των τριών ηγετών, που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στέλνει ισχυρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας, με ελληνικά F-16 να έχουν ήδη μετασταθμεύσει στην Κύπρο.

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στον Μακρόν, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ιδίως μέσω της ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δίνει τη δυνατότητα συντονισμού για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών σε επικίνδυνες περιοχές και τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Μακρόν την προηγούμενη εβδομάδα, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», ενώ στην Κύπρο έχει καταπλεύσει από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ευχαριστήσει δημόσια την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, δίνοντας – ουσιαστικά - απάντηση στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα Κατεχόμενα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 13:52
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