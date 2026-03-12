Bitcoin: Κρατάει την «ανάσα» του στη ζώνη των $70.000 – Εκτιμήσεις «σοκ» για κατακόρυφη βουτιά

Οι εξαιρετικά απαισιόδοξες προβλέψεις δεν βρίσκουν μεγάλη απήχηση στους παρατηρητές της αγοράς, και όχι άδικα, καθώς το Bitcoin διατηρεί αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στο χάος των παγκόσμιων αγορών. Παρ’ όλα αυτά, οι ροές στα options δείχνουν ότι ίσως υπάρχει κάποια βάση στις δυσοίωνες προειδοποιήσεις των «αρκούδων» της αγοράς.

Το Bloomberg επανέλαβε την πρόβλεψή του ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 10.000 δολάρια — επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά στα μέσα του 2020. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές του κλάδου χαρακτήρισαν αυτή την εκτίμηση υπερβολική.

Παρόλα αυτά, στο Deribit – ταο μεγαλύτερο χρηματιστήριο options για κρυπτονομίσματα – σχεδόν 800 εκατ. δολάρια σε open interest είναι συγκεντρωμένα σε put options με τιμή εξάσκησης τα 20.000 δολάρια — δηλαδή σε στοιχήματα ότι η τιμή θα πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για το τέταρτο πιο δημοφιλές πτωτικό στοίχημα στην πλατφόρμα.

Αυτό δείχνει ότι ορισμένοι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πιθανό κραχ στην αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Deribit, δεν πρόκειται απαραίτητα για καθαρές θέσεις που προβλέπουν πτώση της τιμής.

«Η πλειονότητα αυτών των θέσεων φαίνεται να αφορά short puts και όχι κατευθυντικά long hedges», δήλωσε η Sidrah Fariq, επικεφαλής παγκόσμιων πωλήσεων λιανικής της Deribit.

Παραμένει ανθεκτικό το Bitcoin

Το Bitcoin συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παραμένοντας κοντά στα 70.000 δολάρια, ακόμη και καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου οδήγησε τις τιμές του αργού κοντά στα 100 δολάρια νωρίτερα σήμερα, προκαλώντας αναταραχή στις παραδοσιακές αγορές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η υπερβολική μόχλευση απομακρύνεται σταδιακά από την αγορά του Bitcoin, γεγονός που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική άνοδο.

«Από την πλευρά της δομής της αγοράς, αυτού του είδους η συσσώρευση μπορεί να αποδειχθεί θετική, επειδή η μείωση των θέσεων με υψηλή μόχλευση δημιουργεί μια πιο σταθερή βάση για την επόμενη κίνηση, μόλις εμφανιστεί ένας πιο ξεκάθαρος μακροοικονομικός καταλύτης», ανέφερε σε email η Diana Pires, αντιπρόεδρος πωλήσεων της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων sFOX.

Εν τω μεταξύ, σταθερή εικόνα παρουσιάζουν και άλλα κρυπτονομίσματα, όπως το Ethereum, το XRP και το Solana. Παράλληλα, το token HYPE της πλατφόρμας Hyperliquid τραβά τα βλέμματα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 10% μέσα σε 24 ώρες.

Η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τις αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά συνδεθεί με αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τον δείκτη S&P 500 να παρουσιάζει κατά μέσο όρο πτώσεις περίπου 16% από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο του, σύμφωνα με νέα έκθεση της Binance Research.

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα χρόνια των ενδιάμεσων εκλογών είναι συνήθως τα πιο αδύναμα στο πλαίσιο του τετραετούς εκλογικού κύκλου της αμερικανικής προεδρίας, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα που συνοδεύει τις εκλογές επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Σε επτά από τους τελευταίους δέκα κύκλους ενδιάμεσων εκλογών, οι αγορές μετοχών κατέγραψαν διορθώσεις άνω του 10%, καθώς ο πολιτικός κίνδυνος επηρέαζε τη συμπεριφορά των επενδυτών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το Bitcoin έχει ιστορικά κινηθεί με παρόμοια πορεία με τις μετοχές κατά τη διάρκεια των κύκλων των ενδιάμεσων εκλογών. Από το 2014 — χρονιά που η έκθεση θεωρεί ως την πρώτη ουσιαστική περίοδο σύγκρισης λόγω της χαμηλότερης ρευστότητας που χαρακτήριζε παλαιότερα τις αγορές κρυπτονομισμάτων — το Bitcoin έχει καταγράψει μέση πτώση περίπου 56% κατά τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών, στους τρεις κύκλους που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Παρά τη συγκεκριμένη ιστορική αδυναμία εκείνα τα χρόνια, η έρευνα δείχνει ότι μετά τη λήξη της εκλογικής αβεβαιότητας εμφανίζεται συχνά ισχυρή ανάκαμψη στις αγορές. Τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση δείχνουν ότι τους 12 μήνες που ακολουθούν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης S&P 500 έχει καταγράψει θετικές αποδόσεις σε κάθε περίπτωση από το 1939 και μετά. Στο διάστημα αυτό, ο δείκτης παρουσίασε μέση ετήσια άνοδο περίπου 19% μετά την εκλογική διαδικασία.

Αντίστοιχα, το Bitcoin έχει σημειώσει κέρδη και στους τρεις καταγεγραμμένους κύκλους μετά από ενδιάμεσες εκλογές, με μέση απόδοση περίπου 54% στις συγκεκριμένες περιόδους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αγορές συχνά ανακάμπτουν όταν ξεκαθαρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και οι επενδυτές αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα για το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα ακολουθήσει.

Η έκθεση περιγράφει το φαινόμενο ως έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο: αυξημένη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της εκλογικής χρονιάς και στη συνέχεια ισχυρότερη απόδοση των επενδύσεων υψηλότερου ρίσκου, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί και τα κεφάλαια επιστρέφουν στις αγορές.

Να σημειωθεί ότι η ανάλυση δημοσιεύεται σε μια περίοδο όπου οι παγκόσμιες αγορές αντιμετωπίζουν ήδη έντονη μεταβλητότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και μακροοικονομικών ανησυχιών. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών που σχετίζονται με το Στενό του Ορμούζ, έχουν ενισχύσει τους φόβους για πιθανά σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και έχουν συμβάλει σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin – γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) – κυμαίνεται στα 70.434,60 δολάρια με κέρδη 0,36% και την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 1,4 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του «παίζει» πάνω από το 56%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.066,11 δολάρια με κέρδη 0,77% και το Solana «παίζει» στα 87,36 δολάρια ενισχυόμενο κατά 1,63%.

Το XRP σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,36% στο 1,39 δολάριο, το Cardano κινείται στο 0,2629 δολάριο (+0,02%) και το Dogecoin στο 0,09479 δολάριο (+1,76%), ενώ το ΒΝΒ «παίζει» στα 654,85 δολάρια (+1,28%) και το HYPE κάνει «άλμα» της τάξης του 4,74% στα 37,78 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Monero κερδίζει 0,66% στα 352,18 δολάρια και το Litecoin χάνει 0,40% στα 54,36 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,481 τρισ. δολάρια με ημερήσια άνοδο 1,2%.