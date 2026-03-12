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Συνεργασία ΟΛΠ – Mitsui O.S.K. Lines στον Σταθμό Αυτοκινήτων του Πειραιά
Ναυτιλία
15:32 - 12 Μαρ 2026

Συνεργασία ΟΛΠ – Mitsui O.S.K. Lines στον Σταθμό Αυτοκινήτων του Πειραιά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέα συνεργασία στον τομέα της διακίνησης οχημάτων ανακοινώθηκε στον λιμένα Πειραιά, με την προσέγγιση πλοίου της ιαπωνικής ναυτιλιακής εταιρείας Mitsui O.S.K. Lines (MOL) στον Σταθμό Αυτοκινήτων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.  

Στις 10 Μαρτίου κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά το πλοίο μεταφοράς οχημάτων M/V Tourmaline Ace, ένα από τα νεότερα πλοία του στόλου της MOL, μεταφέροντας περίπου 1.000 αυτοκίνητα με προορισμό την ελληνική αγορά. Η προσέγγιση του πλοίου σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας της εταιρείας με τον Σταθμό Αυτοκινήτων του ΟΛΠ.

Η Mitsui O.S.K. Lines συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων παγκοσμίως. Ο στόλος της περιλαμβάνει περισσότερα από 95 εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών, με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 5.000 οχημάτων τυπικού μεγέθους ανά πλοίο. Τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων σε διεθνείς γραμμές.

Το Tourmaline Ace ανήκει στη νέα γενιά πλοίων τύπου Pure Car and Truck Carrier (PCTC) και διαθέτει σύστημα πρόωσης με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Η χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, περιορίζοντας σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και θείου.

Με αφορμή την πρώτη προσέγγιση του πλοίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, ανέφερε ότι η άφιξη σύγχρονων πλοίων μεταφοράς οχημάτων ενισχύει τον ρόλο του Πειραιά ως κόμβου διακίνησης αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη σταδιακή μετάβαση της ναυτιλίας σε τεχνολογίες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Σταθμός Αυτοκινήτων του λιμένα Πειραιά αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους διακίνησης οχημάτων στη Μεσόγειο, εξυπηρετώντας τόσο εισαγωγές για την ελληνική αγορά όσο και μεταφορές προς άλλες χώρες της περιοχής. Η συνεργασία με διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς οχημάτων εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του ρόλου του λιμένα στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων.

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαχειρίζεται τον λιμένα Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα πιο σύνθετα λιμενικά συγκροτήματα στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τη διακίνηση γενικού φορτίου, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και υπηρεσίες logistics. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η COSCO Shipping, η οποία κατέχει ποσοστό 67%.

Τα τελευταία χρόνια ο λιμένας Πειραιά παρουσιάζει σταθερή αύξηση δραστηριότητας σε διάφορους τομείς των λιμενικών υπηρεσιών. Η εταιρεία έχει ενταχθεί στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει την πιστοποίηση EcoPorts, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές βιώσιμης λειτουργίας.

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