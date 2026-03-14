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Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση
Πολιτική
10:50 - 14 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θα στείλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζει ότι η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων, αλλά και πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών επισημαίνει ότι σε περιόδους διεθνών κρίσεων οι πολίτες δεν εστιάζουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά στην καθημερινότητά τους και στη δυνατότητα να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Όπως σημειώνει, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για πλαφόν στις τιμές καυσίμων και βασικών αγαθών έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας. Κατά τον ίδιο, η διατήρηση υψηλών έμμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και οι φόροι στα καύσιμα, επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ, όπως τονίζει, προτείνει μείωση των έμμεσων φόρων, δίκαιες τιμές στην ενέργεια και ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να αποκατασταθεί η ισορροπία στην οικονομία.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρων πολιτικών εξελίξεων, ο κ. Χρηστίδης επισημαίνει ότι σε περιόδους διεθνών κρίσεων συχνά καταγράφεται πρόσκαιρη συσπείρωση γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως τονίζει, οι εκλογές δεν θα κριθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά από την καθημερινότητα των πολιτών, το κόστος ζωής, την αγοραστική δύναμη και την ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Υποστηρίζει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εστιάζει στις δημοσκοπήσεις, αλλά στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τονίζει ότι η στήριξη της Κύπρου από την Ελλάδα αποτελεί ιστορική ευθύνη και ότι η ασφάλεια του ελληνισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαία υπόθεση. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι μόνο δίκαιη και βιώσιμη, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρηστίδης τονίζει ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως σημειώνει, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία για το κόμμα να επαναπροσδιορίσει το πολιτικό του σχέδιο και να παρουσιάσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης, καθώς και τις προτεραιότητες για τις πρώτες 100 ημέρες μιας ενδεχόμενης διακυβέρνησης.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι η δημοκρατική παράταξη διαθέτει βαθιές κοινωνικές ρίζες και τη δυνατότητα να εκφράσει ξανά μια ευρεία προοδευτική πλειοψηφία. Κρίσιμο στοιχείο, όπως αναφέρει, είναι η ενίσχυση της πολιτικής αξιοπιστίας και η διαμόρφωση μιας πειστικής πρότασης για τη χώρα.

Σε σχέση με τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, ο κ. Χρηστίδης δηλώνει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και τονίζει ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο σε αριθμητικές ισορροπίες, αλλά πρέπει να στηρίζονται σε κοινό πρόγραμμα και πολιτική κατεύθυνση. Υπογραμμίζει επίσης ότι το κόμμα επιδιώκει να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση για ισχυρό κοινωνικό κράτος, θεσμική σταθερότητα και δίκαιη ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στη διεύρυνση του κόμματος, σημειώνει ότι πρόκειται για μια διαρκή πολιτική διαδικασία που στοχεύει στο άνοιγμα προς την κοινωνία και στην προσέλκυση πολιτών που αισθάνονται απομακρυσμένοι από την πολιτική. Όπως τονίζει, η προσπάθεια αυτή στηρίζεται τόσο στον σεβασμό προς όσους κράτησαν την παράταξη όρθια στα δύσκολα χρόνια, όσο και στην ανάγκη επανασύνδεσης με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Τέλος, παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος στα εργασιακά. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση του 13ωρου εργασίας και τη σταδιακή μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 35 ώρες χωρίς μείωση μισθών, ενώ εξετάζεται και η πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη, στόχος είναι μια οικονομία που δεν αυξάνει μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

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