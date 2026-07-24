Χρηστίδης: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το νόμο Πιερρακάκη και ακόμα περιμένουμε το Yale και την Σορβόνη

Σφοδρή κριτική στο νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια άσκησε σήμερα (24/7) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, τονίζοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

«Η καθαρή μας θέση είναι ότι ο νόμος Πιερρακάκη είναι ένας κακός νόμος. Από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι οι προσδοκίες που καλλιεργούσε η κυβέρνηση δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μας έλεγαν ότι θα έρθουν στη χώρα κορυφαία πανεπιστήμια, όπως η Σορβόνη και το Γέιλ. Σήμερα, χρόνια μετά, όλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι αυτές οι υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκαν», σημείωσε ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στο Action24.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η αξιολόγηση του συγκεκριμένου νόμου δεν μπορεί να γίνεται με όρους επικοινωνίας, αλλά με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό σύστημα.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν ο μέσος φοιτητής απέκτησε περισσότερες ευκαιρίες, αν βελτιώθηκε το επίπεδο των σπουδών και αν ενισχύθηκε το πανεπιστήμιο. Τρία χρόνια μετά, η απάντηση είναι αρνητική. Δεν είδαμε την αναβάθμιση που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ούτε την ουσιαστική στήριξη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», ανέφερε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Παιδεία, υπενθυμίζοντας ότι πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προτάσεις του κόμματος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε ότι η μνήμη των θυμάτων επιβάλλει τη διαρκή εγρήγορση της Πολιτείας και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Υπάρχει κάτι που μας ενώνει όλους τους Έλληνες. Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ εκείνες τις τραγικές στιγμές. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε ως κράτος, το οποίο πρέπει να λαμβάνει μέτρα προστασίας και να στηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τέτοιες κρίσεις, αλλά κυρίως για να μην το ξαναζήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στη χτεσινή επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στα πυροφυλάκια της Νότιας Αθήνας, όπου συναντήθηκε με εθελοντές και πυροσβέστες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυρικής προστασίας.

«Οι εθελοντές και οι πυροσβέστες κάνουν μια σπουδαία προσπάθεια και είναι σημαντικό να στεκόμαστε στο πλάι τους. Μου είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ότι κάθε φορά που υπάρχει μια πυρκαγιά έρχονται να δηλώσουν εθελοντές ακόμη περισσότεροι πολίτες και αυτό δείχνει το φιλότιμο του Έλληνα», ανέφερε ευχόμενος ένα ασφαλές καλοκαίρι για όλους.