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Ανδρουλάκης: 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα, την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή
Πολιτική
15:23 - 16 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα, την ανάγκη για κοινωνική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης για τη χθεσινή διαδικασία εκλογής συνέδρων τόνισε ότι για ακόμα μια φορά το ΠΑΣΟΚ απέδειξε με τη διαδικασία το βαθιά δημοκρατικό του χαρακτήρα.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Τo ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη.

Γι’ αυτό καλώ και σήμερα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία.

Που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.

Που θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση και ευθύνη για να διεξαχθεί άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική διαδικασία. Και ακόμη περισσότερο τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που, με υπομονή και πίστη, πήγαν στις κάλπες στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα συμμετοχής, ελπίδας και πολιτικής αλλαγής.

Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί».

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