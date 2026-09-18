Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989.
Με τον Ανδρέα απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν συγγραφέας, ενώ τη δεκαετία του '80 ίδρυσε και διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.).
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlib7pfugva9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Είχε έντονη δράση για να ισχυροποιήσει τη θέση της Ελλάδας, ενώ ασχολήθηκε και με θέματα ειρήνης.