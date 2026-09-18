Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

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Έφυγε την Παρασκευή (18/9) από τη ζωή, σε ηλικία 102 ετών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989.

Με τον Ανδρέα απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν συγγραφέας, ενώ τη δεκαετία του '80 ίδρυσε και διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.).

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Είχε έντονη δράση για να ισχυροποιήσει τη θέση της Ελλάδας, ενώ ασχολήθηκε και με θέματα ειρήνης.