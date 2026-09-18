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Πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Ειδήσεις
15:12 - 18 Σεπ 2026

Πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμει ο Δήμος Ρέντη με υδροφόρα.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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