Πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμει ο Δήμος Ρέντη με υδροφόρα.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
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