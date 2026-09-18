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ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:26 - 18 Σεπ 2026

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) διευρύνουν τη συνεργασία τους, με στόχο να ενισχύσουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να στηρίξουν ιδιαίτερα εκείνες που επενδύουν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη ειδικά στοχευμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Εθνικής Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρόχρονη συνεργασία των δύο οργανισμών, η οποία την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει σε πράξεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Μέσω της νέας συμφωνίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, προκειμένου να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους
και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τουλάχιστον το ήμισυ της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί σε επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια παραμένει συχνά πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Το χρηματοδοτικό πακέτο αποτελείται από 200 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και από εγγύηση της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ. Οι δύο πράξεις θα επιτρέψουν στην Εθνική Τράπεζα να διοχετεύσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, τόσο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων όσο και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η χρηματοδότηση των 200 εκατ. ευρώ αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτιά για την ΕΤΕπ, καθώς είναι η πρώτη πράξη της Τράπεζας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που πραγματοποιείται μέσω καλυμμένου ομολόγου. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο εργαλείο των κεφαλαιαγορών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αξιοποιείται ως ένας νέος μηχανισμός για τη διοχέτευση χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Παράλληλα, είναι η πρώτη χρηματοδοτική πράξη της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου με ελληνική τράπεζα από το 2019. Η συναλλαγή εξασφαλίζει στην Εθνική Τράπεζα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της και στηρίζει την περαιτέρω αξιοποίηση των καλυμμένων ομολόγων στην ελληνική αγορά.

Η εγγύηση ύψους 50 εκατ. ευρώ συμπληρώνει το χρηματοδοτικό πακέτο, καθώς μέσω αυτής η ΕΤΕπ θα αναλάβει μέρος του κινδύνου από νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγεί η Εθνική Τράπεζα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας περνά μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων που διαθέτουν τις ιδέες, την τεχνολογία και την παραγωγική δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Με τη συμφωνία αυτή, δίνουμε σε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Παράλληλα, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτιά για την ΕΤΕπ και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανταγωνιστικής και πιο ανθεκτικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας και άμυνας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε: «Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρώπης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνάς της και την οικοδόμηση μεγαλύτερης στρατηγικής ανθεκτικότητας. Κατευθύνοντας τη χρηματοδότηση με τη στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, βοηθάμε καινοτόμες εταιρείες σε έναν στρατηγικά ζωτικό τομέα να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές. Η Εθνική Τράπεζα είναι υπερήφανη που συμβάλλει στη ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της ηπείρου, εμβαθύνοντας παράλληλα μια μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΤΕπ.»

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