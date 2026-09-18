Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από πρόεδρος της Berkshire Hathaway - Αναλαμβάνει ο γιος του

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Berkshire Hathaway, του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μπάφετ ηγήθηκε του ομίλου για περισσότερες από έξι δεκαετίες και ανακοίνωσε ο ίδιος την αποχώρησή του την Παρασκευή, με επιστολή του προς τους επενδυτές. Όπως αναφέρει, θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο και θα συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές.

Ο γιος του, Χάουαρντ, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire από το 1993, αναλαμβάνει άμεσα τη θέση του προέδρου.

«Η επίδραση του Γουόρεν στην Berkshire και στους ιδιοκτήτες της είναι απαράμιλλη στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire, Γκρεγκ Έιμπελ. «Η εταιρική κουλτούρα που δημιούργησε ο Γουόρεν και οι αξίες που υποστήριξε θα παραμείνουν στην καρδιά της Berkshire, και ο Χάουαρντ θα είναι ο θεματοφύλακάς τους».

Ο Έιμπελ διαδέχθηκε τον Μπάφετ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) στις αρχές του έτους.