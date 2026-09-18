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Συλλυπητήρια δήλωση Ανδρουλάκη για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου
Πολιτική
14:18 - 18 Σεπ 2026

Συλλυπητήρια δήλωση Ανδρουλάκη για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Reporter.gr Newsroom
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«H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο», ανέφερε σήμερα (18/9) σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. 

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη:

«Με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος.
Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια».

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