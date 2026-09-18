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Χρυσοχοΐδης για επέτειο δολοφονίας Φύσσα: Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας
Πολιτική
13:01 - 18 Σεπ 2026

Χρυσοχοΐδης για επέτειο δολοφονίας Φύσσα: Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα αναφέρθηκε σήμερα (18/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ομιλία του στη Νέα Κίο Αργολίδας, στην τελετή εγκαινίων του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων Νέας Κίου, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της πολιτικής βίας και της υποκίνησης του μίσους.      

«Σήμερα, είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα πριν από δεκατρία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, θέτοντας το ερώτημα εάν όσοι «επαγγέλλονταν και ασκούσαν βία για κάποια χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την κρίση, κέρδισαν κάτι».

Όπως σημείωσε, «πολλοί από αυτούς πήγαν φυλακή. Πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Δυο παιδιά στο Νέο Ηράκλειο Αττικής δολοφονήθηκαν. Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε. Και πολλοί άλλοι».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διερωτήθηκε στη συνέχεια εάν η βία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη δημοκρατία, την κοινωνική συμβίωση και το κοινωνικό συμβόλαιο.

«Αλήθεια, η βία μπορεί να αποτελεί εργαλείο για τη δημοκρατία, για την κοινωνική συμβίωση, το κοινωνικό συμβόλαιο;», είπε, προσθέτοντας πως «ξανάρχονται πάλι κάποιοι ίδιοι, βλέπω, να επικαλεστούν πάλι τη βία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, «κυκλοφορούν έξω προβάλλοντας το φασισμό, το ρατσισμό και ό,τι καλλιεργεί το μίσος», υπογραμμίζοντας ότι το μίσος «δεν αποτέλεσε ποτέ και σε καμιά περίπτωση στην ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας και όλων των λαών, εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας».

«Δεν τα θέλουμε αυτά. Πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα φαινόμενα βίας εμφανίζονται εκ νέου σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

«Τα βλέπουμε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης που ξαναεμφανίζονται όλα τα φαινόμενα της βίας. Είδατε πού κατέληξαν ιστορικά. Σε αιματοχυσίες, σε απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών», κατέληξε ο υπουργός.

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