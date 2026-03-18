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Αποστολάκη: Η κυβέρνηση θυμήθηκε τώρα την πρώτη κατοικία ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους
Πολιτική
23:04 - 18 Μαρ 2026

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση θυμήθηκε τώρα την πρώτη κατοικία ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους

Reporter.gr Newsroom
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Η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε νωρίτερα σήμερα (18/3) κριτική στην κυβέρνηση σχετικά νομοθετική παρέμβαση που προωθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 

Σύμφωνα με την κα. Αποστολάκη:

«Η κυβέρνηση αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, αφού επί χρόνια επέτρεψε στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, να επιβάλλουν όρους και να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς πραγματική διαπραγμάτευση, αφού κατήργησε κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν «λύση» μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Αποστολάκη.

«Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, η νέα ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως δήθεν μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας η εκ νέου τροποποίηση ενός αποτυχημένου εργαλείου.

Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Διότι η ίδια κυβέρνηση είναι εκείνη που κατήργησε το ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, άφησε τους δανειολήπτες έρμαια των funds, δημιούργησε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με ελάχιστα πραγματικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και τώρα επιχειρεί με τα ίδια υλικά να επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα», τόνισε η κα. Αποστολάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, «η σημερινή εξαγγελία του κ. Πιερρακάκη προβλέπει τα ακόλουθα:

Αν ο οφειλέτης θέλει να λάβει μία ρύθμιση για την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να αποδεχθεί υποχρεωτικά την ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του. Οι τράπεζες και τα funds, δίχως να κοπιάσουν αποκτούν τίτλο για να προχωρήσουν άμεσα στον εκπλειστηριασμό της υπόλοιπης περιουσίας.

Η παραίτηση αυτή του οφειλέτη από την υπόλοιπη περιουσία του δεν συνοδεύεται από καμία βελτίωση των όρων ρύθμισης της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ούτε ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι ο οφειλέτης δεν θα πληρώσει περισσότερα με βάση την αξία της κατοικίας του, ούτε ότι οι δόσεις που θα προκύψουν θα καθιστούν τη ρύθμιση βιώσιμη και ρεαλιστική», υπογράμμισε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε:

«Και αυτή η εξαγγελία του απέχει μακράν από πολιτική προστασίας της κατοικίας. Η διευκόλυνση που παρέχει στα funds και τις τράπεζες, με την εκμετάλλευση της ανάγκης του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, είναι τελικά η προτεραιότητά της.

Ακόμη περαιτέρω όμως, ο κ. Πιερρακάκης εξακολουθεί να μην απαντά στο βασικό πρόβλημα, ότι δηλαδή οι πολίτες διαπραγματεύονται με πανίσχυρα funds που αγοράζουν δάνεια σε εξευτελιστικές τιμές και στη συνέχεια απαιτούν πολλαπλάσια. Δεν απαντά ακόμη στο γεγονός ότι οι servicers εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Και κυρίως δεν απαντά στο γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε όλες τις ουσιαστικές λύσεις που έχουν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που προβλέπει επαναφορά πραγματικής προστασίας της κύριας κατοικίας, δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί σε fund, ουσιαστική προστασία των εγγυητών από καταχρηστικές πρακτικές και δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και νέα βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα ολιστικό σχέδιο με πραγματικές λύσεις για τα νοικοκυριά και όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον την αλήθεια: η κυβέρνηση άφησε τους πλειστηριασμούς να πολλαπλασιαστούν. Πρώτα χάθηκαν περιουσίες και εκ των υστέρων ο κ. Πιερακάκης υποδύεται τον σωτήρα», κατέληξε η κα. Αποστολάκη.

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