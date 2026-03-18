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Επικοινωνία Κάλλας - Αραγτσί στη «σκία» της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
22:16 - 18 Μαρ 2026

Επικοινωνία Κάλλας - Αραγτσί στη «σκία» της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια προσπάθεια να θέσει όρια στην αυξανόμενη περιφερειακή ένταση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, επικοινώνησε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μεταφέροντας τις έντονες ανησυχίες των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Κάλλας τόνισε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών. Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να διακόψει άμεσα κάθε επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απειλούν τη σταθερότητα.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σταθερά υπέρ της αποκλιμάκωσης και της επίτευξης διπλωματικής λύσης στον πόλεμο. Ωστόσο, η επικοινωνία αυτή συνέβη υπό το βάρος μιας ιδιαίτερα αρνητικής εξέλιξης: λίγο πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία, το ιρανικό καθεστώς εκτέλεσε έναν Ευρωπαίο πολίτη. Η ΕΕ καταδίκασε το γεγονός με τον πλέον σθεναρό τρόπο, γεγονός που υπονομεύει κάθε προσπάθεια προσέγγισης.

Η Κάλλας ξεκαθάρισε από την πλευρά της ότι η υπομονή της Ευρώπης εξαντλείται, καθώς οι επιθέσεις σε υποδομές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τόσο την περιφερειακή ασφάλεια όσο και τις ευρωπαϊκές αξίες.

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