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Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης - Να μη συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ
Πολιτική
12:55 - 19 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης - Να μη συμπεριφέρονται κάποιοι ως υποτελείς του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σήμερα (19/3) σε επίσημες δηλώσεις μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αγωνιστούν για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου «και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ».       

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος.

Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ.

Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου.

Τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος».

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