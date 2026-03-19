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ΕΛΣΤΑΤ: Ήπια πτώση της τουριστικής κίνησης τον Ιανουάριο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:38 - 19 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ήπια πτώση της τουριστικής κίνησης τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει σήμερα (19/3) τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 735.297 και οι διανυκτερεύσεις σε 1.651.343, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 1,0% στις αφίξεις και 0,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 2,3% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,2% και 1,8%, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 66,2% και 62,4% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων (Γραφήματα 2 και 3). Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιανουάριο 2026, ανήλθε σε 2,2 ημέρες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 13:02
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