Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκό σχέδιο για καταναλωτές και επιχειρήσεις – Δεν θα ανεχτούμε επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, αλλά και για να αποφευχθεί επανάληψη της κρίσης του 2015 στο μεταναστευτικό ζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη (19/3).

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Σύνοδος Κορυφής διεξάγεται σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις από την κρίση αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

«Να μετατρέψουμε την άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42/παρ.7 σε θεσμικά στέρεη επιλογή»

Όπως παρατήρησε «η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στο άρθρο 42 / παράγραφος 7. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο. Ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε, ακόμη, πως θα θέσει ανοιχτά το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητώντας «έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42/παρ.7 να τη μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση».

Εστιάζοντας στη συνέχεια στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «η επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου έχει την δυνατότητα να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία». Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, «είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή από εκεί και πέρα όμως ως Ευρώπη».

Αναγκαίες οι ευρωπαϊκές απαντήσεις στις επιπτώσεις της κρίσης

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας αλλά και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην πληγεί και ανταγωνιστικότητά τους. Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή» υπογράμμισε.

Διαβεβαίωσε παράλληλα πως «η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία» αλλά όπως έσπευσε να προσθέσει, «θα χρειαστούμε και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης την οποία θα κάνουμε σήμερα».

«Καμπανάκι» για νέα προσφυγική κρίση

Τόνισε τέλος πως «η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει νέα προσφυγική κρίση». «Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» ανέφερε.