«Μέτρα τώρα» για την ενεργειακή ακρίβεια απαιτούν οι επιχειρήσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Άμεσες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης–20ής Μαρτίου ζητούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βιομηχανία, προειδοποιώντας ότι η ενεργειακή ακρίβεια, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις απειλούν τη βιωσιμότητά τους. Εν όψει της Συνόδου, οι φορείς εκπέμπουν σήμα για άμεσο σχέδιο «αναχωμάτων».

Βιομηχανία: στήριξη χωρίς δομικές αλλαγές

Η βιομηχανία πιέζει για παρεμβάσεις «εδώ και τώρα» στο ενεργειακό κόστος, μέσω ενισχύσεων και στοχευμένων αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς ρεύματος. Ωστόσο, ριζικές μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο τιμολόγησης ή στο σύστημα ρύπων δε φαίνεται να βρίσκονται στην ατζέντα.

Αντίθετα, προκρίνονται τροποποιημένα μέτρα από την «εργαλειοθήκη» της ενεργειακής κρίσης του 2022, με βασική κατεύθυνση τη χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τη βαριά βιομηχανία. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να είναι προσωρινού χαρακτήρα και να μην αλλάζουν το συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις στο σύστημα εμπορίας ρύπων και στον μηχανισμό Market Stability Reserve, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα επηρεάσει και το ελληνικό πακέτο μέτρων.

Μητσοτάκης: «Ρήτρα διαφυγής» και αλλαγές στο ETS

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη Σύνοδο με βασικό αίτημα τη θέσπιση «ρήτρας διαφυγής», που θα επιτρέψει μειώσεις φόρων στην ενέργεια χωρίς δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δε θα υπάρξουν μονομερείς κινήσεις χωρίς ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS), με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βαριά βιομηχανία και τη ναυτιλία. Στο τραπέζι βρίσκονται η αύξηση των δωρεάν δικαιωμάτων και η προσαρμογή του μηχανισμού ώστε να μην επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας, ενώ θετικά αξιολογείται η αναστολή του ETS 2 για νοικοκυριά και μεταφορές.

ΜμΕ: Αυξανόμενη πίεση από τη γεωπολιτική κρίση

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει την αβεβαιότητα για εμπόριο και οικονομία, με άμεσες επιπτώσεις σε ενέργεια, μεταφορές και εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι ανατιμήσεις συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους και αυξάνουν τις ανάγκες ρευστότητας, πλήττοντας κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν μικρότερη αντοχή σε κρίσεις.

SMEunited: Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις

Στην παρέμβασή της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η SMEunited ζητά:

ενίσχυση της ενεργειακής προσιτότητας και ανθεκτικότητας των ΜμΕ

ταχύτερη υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης

αξιοποίηση εργαλείων κρατικών ενισχύσεων για συγκράτηση τιμών

μείωση ρυθμιστικών και φορολογικών βαρών στην ενέργεια

Κεντρικό μήνυμα είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης περνά μέσα από τη στήριξη των ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Το διακύβευμα

Οι αποφάσεις της Συνόδου θεωρούνται κρίσιμες για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, με τις επιχειρήσεις να ζητούν άμεσες, συντονισμένες και πρακτικές λύσεις.