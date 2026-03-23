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Πάλι χαλάει την πιάτσα ο Σάντσεθ, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα
Πολιτική
08:10 - 23 Μαρ 2026

Πάλι χαλάει την πιάτσα ο Σάντσεθ, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι ηγέτες της ΕΕ βγήκαν άπραγοι από τη Σύνοδο Κορυφής την περασμένη εβδομάδα και παρέπεμψαν στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν αναφορικά με τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η βενζίνη, όμως, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην Ελλάδα και η κυβέρνηση περιμένει ευρωπαϊκή... άδεια για να αντιδράσει.

Το ίδιο φυσικά πράττουν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, λέγοντας πως ακόμα... ζυγίζονται οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων και πως δεν είναι σωστό να γίνουν βιαστικές κινήσεις, καθώς δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε βέβαια το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων, αλλά το μέτρο δεν έχει συγκρατήσει τις τιμές. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει για την ώρα το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, ενώ η αντιπολίτευση ζητά και ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ. Όμως, η Ελλάδα περιμένει τα ευρωπαϊκά κελεύσματα πριν δράσει.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποφάσισε να δράσει μόνος και να μην περιμένει την Κομισιόν. Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ από 21% στο 10% σε φυσικό αέριο και καύσιμα, αλλά και πάγωμα των ενοικίων.

Η φιλολαϊκή πολιτική του γίνεται έτσι και πάλι πεδίο αντιπαράθεσης φιλοκυβερνητικών και αντιπολιτευτικών χρηστών στα social media και δημοσιογράφων στα κανάλια.

Θυμίζουμε ο Σάντσεθ έχει μειώσει και τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για να περιορίσει τον πληθωρισμό, ενώ πολύ πρόσφατα βρέθηκε στο... ρινγκ της ελληνικής πολιτικής σκηνής και επειδή τάχθηκε κατά του πολέμου στο Ιράν και αρνήθηκε να παραχωρήσει ισπανικές στρατιωτικές βάσεις στις ΗΠΑ και τον Τραμπ, για τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Χαλάει την πιάτσα γενικώς ο Ισπανός πρωθυπουργός και φέρνει πολλές φορές σε αμηχανία τους ομολόγους του στην ΕΕ που είναι η αλήθεια πως δυσκολεύονται πολύ να λάβουν αποφάσεις όλοι μαζί. Ο κόσμος, όμως, δεν μπορεί να περιμένει και είναι φυσιολογικό οι κυβερνήσεις να αναζητούν ταχύτερες λύσεις στο εσωτερικό τους. Και ας δυσαρεστήσουν τους «θεσμούς» της ΕΕ

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