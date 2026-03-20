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Ισπανία: Σχέδιο 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις
16:18 - 20 Μαρ 2026

Ισπανία: Σχέδιο 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε σήμερα ένα πακέτο 80 μέτρων συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να στηρίξει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Σημαντικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια, όπως τόνισε ο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να φτάσει έως και 60%, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα αναμένεται επίσης να εξοικονομήσουν 200 εκατομμύρια ευρώ για βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση διατάγματος για «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων σε όλη τη χώρα, σε μέτρο παρόμοιο με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο θα πρέπει να λάβουν έγκριση από τη Βουλή, προτού τεθούν σε εφαρμογή, ενώ ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι «οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις».

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