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Βατσινά: H Κυβέρνηση αγνοεί τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Πολιτική
15:55 - 23 Μαρ 2026

Βατσινά: H Κυβέρνηση αγνοεί τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Boυλευτής του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά και ο αρμόδιος γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Κογιουμτσής, άσκησαν σφοδρή κριτική στην Νέα Δημοκρατία τη Δευτέρα (23/3), καταγγέλλοντας απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εν μέσω των οικονομικών πιέσεων που προκαλεί η διεθνής κρίση.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την πλήρη απουσία στήριξης της οικονομίας. Σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αυξημένες τιμές στις μεταφορές, η Κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η μικρομεσαία επιχείρηση, βρίσκεται επί έτη αντιμέτωπη με αυξημένα λειτουργικά κόστη, περιορισμένη ρευστότητα και κατακόρυφες αυξήσεις σε ενέργεια και μεταφορές. Σήμερα, η Κυβέρνηση για την μικρομεσαία επιχείρηση σιώπησε. Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυσή της.

Η σιωπή αυτή δεν είναι απλώς μια παράλειψη, είναι άλλο ένα επεισόδιο μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής, μετά και την απουσία μέτρων στήριξης των ΜμΕ από την Κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει εδώ και τώρα τη στάση της στα πάγια αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ρύθμιση δόσεων, ισότιμη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού, αλλά και να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης τους, πριν οι συνέπειες των αυξήσεων γίνουν μη αναστρέψιμες για την ελληνική αγορά».

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