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Μητσοτάκης: Τέσσερα μέτρα για τους επόμενους δύο μήνες - Fuel pass και επιδότηση στο diesel κίνησης
Πολιτική
10:41 - 23 Μαρ 2026

Μητσοτάκης: Τέσσερα μέτρα για τους επόμενους δύο μήνες - Fuel pass και επιδότηση στο diesel κίνησης

Reporter.gr Newsroom
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Δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για τους επόμενους δύο μήνες (Απρίλιο – Μάιο), ύψους 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτρα

Ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανακοίνωσε συγκεκριμένα:

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο - όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.
2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί. Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.
3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.
4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

«Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ.», σημείωσε ο πρωθυπουργός και κλείνοντας τόνισε:

«Τα μέτρα αυτά είναι που μας επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε.Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά - η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».

Τα μέτρα θα εξειδικευθούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το μεσημέρι.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 10:44
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