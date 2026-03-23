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ΚΚΕ: Κοροϊδία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των «pass»
Οικονομία
15:24 - 23 Μαρ 2026

ΚΚΕ: Κοροϊδία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των «pass»

Reporter.gr Newsroom
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Το ΚΚΕ σχολίασε τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα χαρακτηρίζοντάς τα «μέτρα – κοροϊδία», τονίζοντας ότι δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά αλλά στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Τα μέτρα – κοροϊδία, που ανακοίνωσε ο συνεργός στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ, κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα συνεχίζει να αυξάνει τη φοροληστεία του λαού, αφού οι ανατιμήσεις εκτοξεύουν τα κρατικά έσοδα εξαιτίας των έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Με αυτό το κριτήριο η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass”, που στην πράξη επιδοτούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, την αύξηση των τιμών, ενώ επιλέγει να επιδοτήσει ξανά τους εφοπλιστές που ήδη διατηρούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη».

Συνεχίζοντας το ΚΚΕ τονίζει ότι: «Αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, επιλέγει να επιδοτήσει το 15% της αγοράς λιπασμάτων, όταν ήδη η τιμή τους έχει αυξηθεί κατά 30-35%, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα μονοπώλια θα εισπράξουν το 100% της αύξησης των τιμών, την ώρα που ο αγρότης παραμένει με επιβάρυνση 15-20% στο κόστος λιπασμάτων που χρησιμοποιεί, αποδεικνύοντας ότι το μοναδικό πραγματικό κριτήριο του μέτρου είναι η προστασία των ομίλων και όχι η επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών.

Το λιγότερο που απαιτείται είναι η κυβέρνηση να καταργήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να βάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

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