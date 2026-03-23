Συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου δανείων και καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου

Σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (CDB) κατέληξε η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, θυγατρική της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων, καθώς και επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Η συναλλαγή αποτιμάται σε επίπεδα κοντά στην ονομαστική αξία και περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις περίπου €500 εκατ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την αξιοποίηση συνεργειών, η επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος εκτιμάται ως μέτρια θετική, με περιορισμένη επίπτωση στα κεφάλαια της τάξης των 35 μονάδων βάσης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων η έγκριση των μετόχων της CDB, η υπογραφή των σχετικών εγγράφων και η λήψη των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει αμετάκλητες δεσμεύσεις από μετόχους που εκπροσωπούν περίπου το 96% του μετοχικού κεφαλαίου της CDB, οι οποίοι προτίθενται να υπερψηφίσουν τη συμφωνία στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Στρατηγική κίνηση χαμηλού ρίσκου

Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Κύπρου για στοχευμένη και προσεκτική ανάπτυξη. Όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο Πανίκο Νικολάου, η Τράπεζα επιδιώκει κινήσεις που ενισχύουν την οργανική της ανάπτυξη χωρίς να αυξάνουν σημαντικά το ρίσκο.

Πρόκειται για μια σχετικά μικρή συναλλαγή, με αμελητέα επίδραση στα κεφάλαια και χωρίς επίπτωση στη μερισματική πολιτική, η οποία επιταχύνει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Ενίσχυση ρευστότητας και χαρτοφυλακίου

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Τράπεζας τόσο σε επίπεδο ρευστότητας όσο και στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Η καθαρή εισροή καταθέσεων βελτιώνει τη χρηματοδοτική βάση, ενώ η προσθήκη εξυπηρετούμενων δανείων συμβάλλει στην ποιοτική ενίσχυση του ενεργητικού.

Θετικό μήνυμα προς την αγορά

Η κίνηση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να αναπτύσσεται με πειθαρχία, αξιοποιώντας επιλεκτικά ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με το επιχειρηματικό της προφίλ, παραμένοντας προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες.

Στη συναλλαγή, η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ η Hadjianastassiou Ioannides LLC παρείχε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές ανταγωνισμού.