Δαβάκης για Μέση Ανατολή: Υπάρχει μία τεράστια κινητικότητα - Προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή και εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Δαβάκης επισήμανε ότι η κινητικότητα στην περιοχή, λόγω των συγκρούσεων, μπορεί να οδηγήσει σε μετακινήσεις αμάχων και προσφυγικές ροές, ενώ σήμερα συνεδρίασε και το ΚΥΣΕΑ με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η επιχειρησιακή βολή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία ήταν επιτυχής, είχε αμυντικό χαρακτήρα και ενισχύει την ασφάλεια στρατηγικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, προστατεύοντας παράλληλα την τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών.

Τόνισε κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται σε πόλεμο, ενώ όλες οι αποστολές σε Κύπρο, Ερυθρά Θάλασσα και Σαουδική Αραβία είναι καθαρά αμυντικές, σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες και τα διεθνή πλαίσια συνεργασίας.

Αναφερόμενος στις πολιτικές πιέσεις και στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι η χώρα θα διατηρήσει σταθερή και προβλέψιμη στάση, προστατεύοντας τους πολίτες και το εισόδημά τους, ενώ ευελπιστεί σε ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης. Όπως σημείωσε, η ελληνική αντίδραση έως τώρα αποδεικνύει την ικανότητα της κυβέρνησης να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται κρίσεις χωρίς να αφήνει τη χώρα πίσω από τις εξελίξεις.