ΚΥΣΕΑ: Ενίσχυση του αντί-drone, αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου της χώρας

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ξεκίνησε στις 11 το πρωί, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα και αποφασίστηκε η ενίσχυση του αντι-drone, αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου της χώρας.

Παράλληλα, επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά να αναλαμβάνει τη θέση. Ο απερχόμενος αρχηγός, Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσαν το ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Νίκος Δένδιας τόνισε: «Το ΚΥΣΕΑ έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση του αντι-drone, αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου, αποτελώντας κομμάτι της Ασπίδας του Αχιλλέα. Περνάμε σε μία νέα εποχή». Επίσης, επιβεβαίωσε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών MEKO, με τέσσερα πλοία να είναι πλέον ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες.