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Η Αντιπολίτευση κατακεραυνώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού: «Ανεπαρκής, αναιμική και κοροϊδία»
Πολιτική
16:53 - 26 Μαρ 2026

Η Αντιπολίτευση κατακεραυνώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού: «Ανεπαρκής, αναιμική και κοροϊδία»

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ μεικτά, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χαρακτηρίζουν το μέτρο ανεπαρκές και αμελητέο μπροστά στις αυξήσεις του κόστους ζωής.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έκανε λόγο για «αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μέσο μισθό και αγοραστική δύναμη. Ο Παύλος Χρηστίδης επισήμανε ότι η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, ενώ τόνισε την αναγκαιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε την αύξηση «αναιμική», καθώς η αξία των 40 ευρώ μεικτά έχει ήδη εξανεμιστεί από την ακρίβεια. Κατήγγειλε την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης και υπογράμμισε την ανάγκη μέτρων όπως μείωση έμμεσων φόρων και επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του «καθεστώτος Μητσοτάκη», αναφερόμενος σε υποθέσεις διαπλοκής και διαφθοράς.

Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την αύξηση «κοροϊδία», υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν με καθαρό μισθό 771,67 ευρώ, ενώ η ακρίβεια και οι επιπτώσεις του πολέμου πλήττουν τα νοικοκυριά. Το κόμμα τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, μείωση του εργάσιμου χρόνου και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, καλώντας σε ενίσχυση της δράσης του εργατικού κινήματος.

Η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε την ανακοίνωση «αύξηση-απάτη», καθώς στην πράξη οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μόλις 27–30 ευρώ καθαρά, δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ τη μέρα. Το κόμμα κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι διατηρεί τον κατώτατο μισθό χαμηλά και τόνισε την ανάγκη επαναφοράς συλλογικών συμβάσεων και πραγματικών αυξήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω φτωχοποίηση των πολιτών.

Συνολικά, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και κρίνεται ανεπαρκής μπροστά στις οικονομικές πιέσεις που βιώνει η κοινωνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 18:57
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