ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κωνσταντοπούλου για δίκη Τεμπων: Υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες στην Ελλάδα
Πολιτική
14:43 - 27 Μαρ 2026

Κωνσταντοπούλου για δίκη Τεμπων: Υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με βίντεο που ανήρτησε σήμερα (27/3) στο λογαριασμό της στο TikTok, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντά στους ισχυρισμούς του κ. Γ. Φλωρίδη σχετικά με την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών.        

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, βήμα προς βήμα, αποδομεί τους ισχυρισμούς Φλωρίδη για τον υποτιθέμενα «ειδικά διαμορφωμένο» χώρο της δίκης, αναδεικνύοντας τα ψέματα και τις αντιφάσεις τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Κεντρικό σημείο του βίντεο αποτελεί η φράση του κ. Φλωρίδη: «Εάν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτήν, ας έρθει να μου πει!»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά με σαφήνεια: όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες. Στο βίντεο παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν ότι οι αίθουσες αυτές θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα, με το κόστος των 1.600.000 ευρώ που δαπανήθηκε από την κυβέρνηση για την προετοιμασία της δίκης.

Το νέο βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που έχει ήδη γίνει viral, κατηγοριοποιεί τους εμπλεκόμενους ως #ψεύτες και καταλήγει με το μήνυμα: «Στο τέλος η αλήθεια θα βγει. Ο κόσμος επιζητεί και διψά για Δικαιοσύνη».

@zoekonstant Η οφειλόμενη απάντηση στους #ψεύτες Η αλήθεια θα νικήσει! #Τέμπη_Έγκλημα #Τέμπη_Συγκάλυψη #Δικαιοσύνη ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων Αβάνας αξίας 440.000 ευρώ
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων Αβάνας αξίας 440.000 ευρώ

Σκιά πολέμου στην οικονομία: Φρένο στην ανάπτυξη, πίεση στις τιμές
Οικονομία

Σκιά πολέμου στην οικονομία: Φρένο στην ανάπτυξη, πίεση στις τιμές

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης &amp; Ραφήνας - Πικερμίου
ΥΔΡΕΥΣΗ

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας - Πικερμίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα
Πολιτική

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων
Ειδήσεις

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:28

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Πολιτική
02/07/2026 - 15:23

Θεοδωρικάκος από Βουλή: Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών

Πολιτική
02/07/2026 - 15:15

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:02

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 15:00

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 14:58

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 14:53

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 14:45

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Οικονομία
02/07/2026 - 14:45

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές

Εργασιακά
02/07/2026 - 14:42

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ