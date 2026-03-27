Κωνσταντοπούλου για δίκη Τεμπων: Υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες στην Ελλάδα

Με βίντεο που ανήρτησε σήμερα (27/3) στο λογαριασμό της στο TikTok, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντά στους ισχυρισμούς του κ. Γ. Φλωρίδη σχετικά με την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρεται ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, βήμα προς βήμα, αποδομεί τους ισχυρισμούς Φλωρίδη για τον υποτιθέμενα «ειδικά διαμορφωμένο» χώρο της δίκης, αναδεικνύοντας τα ψέματα και τις αντιφάσεις τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Κεντρικό σημείο του βίντεο αποτελεί η φράση του κ. Φλωρίδη: «Εάν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτήν, ας έρθει να μου πει!»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντά με σαφήνεια: όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες. Στο βίντεο παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν ότι οι αίθουσες αυτές θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα, με το κόστος των 1.600.000 ευρώ που δαπανήθηκε από την κυβέρνηση για την προετοιμασία της δίκης.

Το νέο βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που έχει ήδη γίνει viral, κατηγοριοποιεί τους εμπλεκόμενους ως #ψεύτες και καταλήγει με το μήνυμα: «Στο τέλος η αλήθεια θα βγει. Ο κόσμος επιζητεί και διψά για Δικαιοσύνη».