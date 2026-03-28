Χριστοδουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά πρέπει να είναι ξεκάθαρη

Μήνυμα καθαρής διαχωριστικής γραμμής με τη Δεξιά έστειλε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά την ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα κόμμα ενεργό, δυναμικό και ανοιχτό στην κοινωνία.

«Εμάς που είμαστε σήμερα εδώ προσπαθούν καθημερινά να μας πνίξουν με τόνους φόβου και ανασφάλειας, πιστεύοντας ότι θα τα παρατούσαμε. Γελάστηκαν», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι παρόντες «είμαστε πάντα ενοχλητικοί και απαιτητικοί».

Ο κ. Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι το συνέδριο αποτελεί «μια μεγάλη ευκαιρία να σπάσουμε την κανονικότητα του φόβου και της ανασφάλειας» και να επανασυνδεθεί το ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, χωρίς να προσφέρει «αλλοθί αντισυστηματικότητας». Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να κάνουμε πράξη το αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Στην ομιλία του έθεσε το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι «συμπληρωματικό κόμμα ή μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που πρωταγωνιστεί στην αλλαγή που χρειάζεται η χώρα». Τόνισε ότι η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κάθε εκπροσώπου της, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη και να διαπερνά κάθε πολιτικό επίπεδο, από τα συνδικάτα και τα επιμελητήρια μέχρι την αυτοδιοίκηση.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η διεύρυνση της παράταξης είναι αναγκαία και η νίκη περνά μέσα από ένα κόμμα ανοιχτό, αυτοπεποίθητο και δυναμικό, όχι φοβικό ή κλειστό στον εαυτό του. Όπως είπε: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από αυτούς που αυτοπαρουσιάζονται ανταγωνιστές στον προοδευτικό χώρο», αλλά η διεύρυνση δεν μπορεί να είναι μόνο αντι-Δεξιά. Χαρακτηριστικά, υπενθύμισε ότι η χώρα χρεοκόπησε το 2009 από τη ΝΔ και τον Καραμανλή και κάποιες επιλογές νομιμοποίησαν «την Ακροδεξιά του Καμένου».

Ο Χριστοδουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί αξία στα μέλη και στις οργανώσεις του κόμματος, ενώ πρότεινε την επανασύσταση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με δικά της όργανα και αυτοτέλεια.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ δεν πηγάζει από συστημικά συμφέροντα αλλά από την αντοχή στις ιδέες, τις πολιτικές αρχές και τις αξίες του. «Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, επιμένουμε και ελπίζουμε», κατέληξε.