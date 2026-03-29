ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης;

Tην κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στον Κυρ. Μητσοτάκη για την στάση που τηρεί απέναντι στον Υπ. Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη, μετά την απογοητευτική έναρξη της δίκης των Τεμπών, αλλά και στα όσα είπε σχετικά με το μισθολογικό.

Η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει τις χθεσινές (28/3) δηλώσεις του κ. Φλωρίδη (πως «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», αναφερόμενος στην Μ. Καρυστιανού) και αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος του κ. Φλωρίδη δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις του αυτές, γι’ αυτό τον διατηρεί στη θέση του, γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν με την ιδιότητά του ως πατέρας τριών παιδιών ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που είναι αναγκαίες πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί. Με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, στη στέγη και στα σούπερ μάρκετ, και όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, με τον εν εξελίξει πόλεμο, αλλά καιρό πριν, η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις…

Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη. Να θυμίσουμε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis (που παρουσιάστηκε στο Mega τον Φεβρουάριο), όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Και αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υπολόγισε ότι ο μισθός για μια αξιοπρεπή διαβίωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.052 ευρώ. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι με τον κατώτατο μισθό αμείβονταν πριν το 2011 περίπου 150 χιλ. μισθωτοί. Σήμερα έχουν ανέλθει σε 650-700 χιλιάδες.»

«Την ώρα που η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων υποχωρεί, λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει ακόμη η Κουμουνδούρου και παραπέμπει στο πρωτοσέλιδο των «Νέων» της Παρασκευής (27/3) που αναφέρεται ότι:

12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία 6 χρόνια

2,2 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων μόνο τον τελευταίο χρόνο

8 δισεκατομμύρια σε αναθέσεις έπειτα από διαγωνισμό με μόνο έναν συμμετέχοντα

Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ, που δεν απαιτούν δημοσιότητα ή πρόσκληση από κάποια αναθέτουσα Αρχή

«Τα μέτρα της κυβέρνησης αφήνουν να μεγεθύνεται το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας που προϋπήρχε του πολέμου και οξύνεται εξαιτίας του, ενώ φέρνουν νέα πληθωριστικά έσοδα στα κρατικά ταμεία.

Στα καύσιμα, η κυβέρνηση επί της ουσίας δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεμο», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσει με τις υποκλοπές, σχολιάζοντας:

«Last but not least, ο κ. Ντίλιαν ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Predator δεν το εμπορευόταν με ιδιώτες, αλλά με κυβερνήσεις και επίσημες αρχές… Υπάρχει κάποιο σχόλιο γι’ αυτό ή επικαλείστε “το δικαίωμα της σιωπής”, κ. Μητσοτάκη;».