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Φλωρίδης προς Καρυστιανού για δίκη Τεμπών: Δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
Πολιτική
11:10 - 28 Μαρ 2026

Φλωρίδης προς Καρυστιανού για δίκη Τεμπών: Δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού σχετικά με ενδεχόμενη νέα αναβολή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης να απαντά δημόσια, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις.

Ο κ. Φλωρίδης, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι υποδομές που έχουν διατεθεί για τη διεξαγωγή της δίκης είναι επαρκείς, επισημαίνοντας πως ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με εκείνον όπου διεξήχθη η δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για πολιτικά πρόσωπα ή υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά τα προβλεπόμενα αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Μαρία Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στη χωρητικότητα της αίθουσας, σημείωσε ότι υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και επιπλέον 100 θέσεις εργασίας, ενώ συνολικά στο πρώτο επίπεδο διατίθενται περίπου 360 θέσεις. Όπως ανέφερε, οι περίπου 250 δικηγόροι που συμμετείχαν στην ανάκριση μπορούν να εξυπηρετηθούν, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν αποκλείεται κανείς από τη διαδικασία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολιτικό παιχνίδι» από μειοψηφία που, όπως τόνισε, δεν επιθυμεί την έναρξη της δίκης, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης υπήρξαν, κατά την άποψή του, προσπάθειες καθυστέρησης ώστε να μην έρθουν στο φως κρίσιμα στοιχεία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και σε ζητήματα ασφάλειας, επικαλούμενος ανακοίνωση του Άρειος Πάγος, σύμφωνα με την οποία δικαστικοί λειτουργοί έχουν δεχθεί απειλές. Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε έντονη κριτική προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για φαινόμενα εκφοβισμού και θεσμικής εκτροπής, ενώ αναφέρθηκε και σε υπόθεση που –όπως είπε– αφορά ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή της.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη διαδικασία, εκτιμώντας ότι είναι πιθανή μια νέα αναβολή της δίκης που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου στη Λάρισα. Μιλώντας δημόσια, έθεσε ερωτήματα για την καταλληλότητα των υποδομών, σημειώνοντας ότι μετά από τρία χρόνια αναμονής, η έναρξη της δίκης συνοδεύτηκε από εντάσεις και προβλήματα οργάνωσης.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση που διαμορφώθηκε προκάλεσε ψυχική επιβάρυνση στους συγγενείς των θυμάτων, αφήνοντας αιχμές για ενδεχόμενη σκοπιμότητα πίσω από τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, διερωτήθηκε εάν υπάρχει στόχος να αποθαρρυνθεί η παρουσία των συγγενών στη διαδικασία και να περιοριστεί το δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση.

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