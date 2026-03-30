Δούκας: Μέχρι πρότινος κάποιοι μας αντιμετώπιζαν ως συμπληρωματική δύναμη, κάτι που πλέον δεν ισχύει

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έκανε λόγο σήμερα (30/3) για έντονη ενόχληση της κυβέρνησης μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι πρότινος κάποιοι μας αντιμετώπιζαν ως συμπληρωματική δύναμη, κάτι που πλέον δεν ισχύει».

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΣΚΑΪ, το κόμμα χαράσσει πλέον σαφή διαχωριστική γραμμή και επιδιώκει να εκφράσει τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Τόνισε ότι όσοι διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική μπορούν να στραφούν στο ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή. Παράλληλα, επισήμανε πως η στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βασίζεται όχι μόνο στην αυτόνομη πορεία, αλλά και στη ρητή απόρριψη κάθε συνεργασίας μαζί της.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές, διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία καταλάβει τη δεύτερη θέση, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία σύμπραξη μαζί της.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των έργων για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκός στον Βοτανικό, ο δήμαρχος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι εξελίξεις προχωρούν πολύ θετικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον Ιούνιο αναμένεται να φτάσουν τα βασικά κατασκευαστικά τμήματα, τα οποία θα τοποθετηθούν στον χώρο και θα ξεκινήσει η διαδικασία συναρμολόγησης του έργου.

Επιπλέον, ανακοίνωσε εκτεταμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή μετά το Πάσχα, με τη δημιουργία πάρκου, παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γήπεδα μπάσκετ και beach volley. Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέου οδικού άξονα, της οδού Προφήτη Δανιήλ, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον Ελαιώνα και τη μείωση της επιβάρυνσης στον Κηφισό.

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