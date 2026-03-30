Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο σοροί γυναικών πίσω από σφραγισμένη πόρτα σε διαμέρισμα – Προσήχθη ο γιος

Μία σοκαριστική είδηση προέκυψε το πρωί της Δευτέρας (30/3) από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου. Οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη και μάλιστα σε ένα δωμάτιο σφραγισμένο με δομικά υλικά.

Οι σοροί ήταν διπλά χτισμένες μέσα στο δωμάτιο και η αστυνομία αναζητά τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η εξαφάνισή τους είχε δηλωθεί νωρίτερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου από τα αδέλφια τους, που ανησυχούσαν καθώς οι γυναίκες είχαν καιρό να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες ήταν σε αποσύνθεση υποδηλώνει ότι βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 28 του μήνα είχε προηγηθεί έρευνα στο ίδιο διαμέρισμα, όπου ο γιος των γυναικών δήλωσε ότι μένουν σε άλλη διεύθυνση. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν τότε τα θύματα και επέστρεψαν χθες το βράδυ με εισαγγελική εντολή για νέα έρευνα.

Ολόκληρο το υπόλοιπο διαμέρισμα βρισκόταν σε καλή κατάσταση, ενώ μόνο το δωμάτιο όπου ήταν οι δύο γυναίκες ήταν σφραγισμένο.

Ο γιος των θυμάτων έχει προσαχθεί και ανακρίνεται. Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει την αιτία θανάτου των δύο γυναικών.

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