Βιομηχανία: Μείωση1,7% στις τιμές παραγωγού το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με πέρσι

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,9% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025- Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024- Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,7%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 4,6%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,5%
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,9%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,7%
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,6%
Πίνακας 2. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Εγχώρια Αγορά