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Βιομηχανία: Μείωση1,7% στις τιμές παραγωγού το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με πέρσι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:13 - 30 Μαρ 2026

Βιομηχανία: Μείωση1,7% στις τιμές παραγωγού το Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με πέρσι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,9% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025- Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024- Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,7%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 4,6%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,5%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,9%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,7%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

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β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,6%

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Πίνακας 2. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Εγχώρια Αγορά

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