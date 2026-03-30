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Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο
Πολιτική
17:25 - 30 Μαρ 2026

Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο

Reporter.gr Newsroom
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Προσκεκλημένος της ελληνικής ομογένειας στον Καναδά για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που επισκέφθηκε το Τορόντο και το Μόντρεαλ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την επίσκεψή του, υπογράμμισε στους ομογενείς πως «το γεγονός ότι ψηφίσαμε πρόσφατα την επιστολική ψήφο και για τις βουλευτικές εκλογές, μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Μπορείτε έτσι να συμμετέχετε πιο ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί Έλληνες δεν είναι μόνο τα 10 εκατ. των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και τα αρκετά εκατομμύρια Ελλήνων που είναι στον Καναδά, τις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού στη Γη».

Κατά την επίσκεψή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Βιομηχανίας Mélanie Joly, που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων τόσο σε σχέση με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις όσο και σε σχέση με διμερή θέματα. Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε ευρεία συναντίληψη των δύο πλευρών ως εταίρων του ΝΑΤΟ, αλλά και το υψηλό επίπεδο οικονομικών σχέσεων, με σημαντικές επενδύσεις από την καναδική πλευρά στην Ελλάδα, αλλά και με συνεχή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Κοινή διαπίστωση ήταν ο σημαντικός ρόλος της Ελληνικής ομογένειας στον Καναδά ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ομογένειας, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε σύντομη συνάντηση και με την Υπουργό Υγείας Marjorie Michel.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκε αρχικά το Τορόντο, και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά και πάσης Αρκτικής κ. Σωτήριο, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας. Επίσης, μετέβη στο ελληνορθόδοξο Σχολείο Μεταμόρφωσης της Αρχιεπισκοπής.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είχε ακόμα γεύμα εργασίας με τη διοίκηση του Hellenic Heritage Foundation (HHF) και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, συζητώντας για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Στο Τορόντο, επίσης, συναντήθηκε με τους ελληνικής καταγωγής ομοσπονδιακούς βουλευτές Peter Fragiskatos και Costas Menegakis, καθώς και την επαρχιακή βουλευτή στο Τορόντο, Effie Triantafyllopoulos.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μετέβη στο Μόντρεαλ, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Δήμου Laval και της ελληνικής κοινότητας για την Ελληνική Επανάσταση. Tην Κυριακή, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μόντρεαλ. Στη συνέχεια ήταν τελετάρχης, μαζί με τη δήμαρχο Μόντρεαλ, Soraya Fernades Ferrada, στη μεγάλη παρέλαση της ελληνικής ομογένειας, στην οποία συμμετείχαν ελληνικά σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και οργανισμού της ελληνικής κοινότητας.

Επιπλέον, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις με το Hellenic Board of Trade, τον ομογενή Γερουσιαστή Leo Houssakos και τις βουλευτές Annie Koutrakis και Emmanuella Lambropoulos. Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τα διοικητικά συμβούλια των οργανώσεων της ομογένειας και των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Τορόντο και Μόντρεαλ.

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